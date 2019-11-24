【Mindhunter】導演大衛芬查當期爆滿　第三季隨時無了期延遲開拍

犯罪懸疑神劇《Mindhunter》自2017年播出首季後口碑載道，第二季在8月上架幾天就在爛番茄獲得滿分。雖然早前劇中飾演FBI探員Bill Tench的Holt McCallany接受外國傳媒訪問時，透露導演兼監製導演大衛芬查（David Fincher）有意為劇集開拍五季，但直至現在都還沒有開拍第三季的消息。不過，日前另一主角Jonathan Groff就表示第三季將會延遲開拍。

《Mindhunter》推出第二季後，不少劇迷都很期待第三季開拍的消息。（劇照）

飾演Holden Ford的Jonathan Groff接受外國傳媒訪問時，被問到《Mindhunter》第三季何時推出，Groff表示要等待導演David Fincher拍攝完Netflix原創電影才能開拍：「在等待確認，要等待David Fincher完成手頭的事才能開始拍攝。」據知，David Fincher正籌備拍攝黑白傳記電影《Mank》，更已經在本月展開拍攝。另外，拍攝完《Mank》後，還要拍攝另一套犯罪類電影，那麼《Mindhunter》很大可能會被推遲至2021年或2022年才能上架，看來劇迷要再多等兩年。