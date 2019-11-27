【高以翔逝世】《追我吧》高難度關卡超驚險　奧運拳王都跑到跪低

台灣男星高以翔今日（27日）拍攝內地綜藝節目《追我吧》期間突然暈倒昏迷，其後證實不治，終年35歲。據知情人士透露，高以翔錄這一集酬勞約15萬元人民幣（約16.7萬港元），當天他忍着9度低溫，進行極限挑戰，希望讓觀眾看見他努力和敬業的表現，卻沒想到因此失去生命。節目在本月初正式推出，至今播出3集，因為高難度裝置的設計吸引不少觀眾追看。不過節目除了跑步競技外，還有很多高難度關卡，自錄影以來已經多次傳出節目嘉賓受傷的消息，備受爭議。

陳偉霆是節目《追我吧》的常駐嘉賓。（微博@追我吧）

節目多數在半夜錄製，遊戲環節極度消耗體能。（YouTube影片截圖）

節目多數在半夜錄製，遊戲環節極度消耗體能，每集賽制不同，參賽者須在競賽中挑戰體能極限。而節目內容類似美國的《American Ninja Warrior》，有高空滑翔、徒手攀牆等挑戰體能極限的項目。節目設置了兩公里跑步的環節，但並不是在平地跑，而是在中間設置了很多的障礙，包括「機甲吊橋」和「搖擺竹林」等，機甲吊橋有18個六邊形平台，隊員須跳上平台後維持平衡，直到走出關卡，之後是走繩索，而搖擺竹林亦同樣考驗平衡力。至於室內關卡就類似《奔跑吧》中的撕名牌環節，雙方必須在格鬥場上對決，以上都是非常消耗體力的關卡。

節目內容類似美國的《American Ninja Warrior》，有高空滑翔、徒手攀牆等挑戰體能極限的項目。（YouTube影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

不少網民曾多次提出節目中的遊戲環節非一般的不合理，不但要未接受過專業訓練的藝人高空速降、在不穩定的梅花樁上行走，更要用繩徒手爬70米高樓、飛簷走壁，非常考驗體力，過往已經出現過藝人在節目中累到缺氧、嘔吐的情況。一向有做Gym的陳偉霆及黃景瑜，先後跑到屁股抽筋，一度成為微博熱話；韓國組合NCT香港成員黃旭熙在節目中奔跑，但因為雨天地滑不慎跌倒；范丞丞、畢雯珺錄到嘔吐，UNINE成員李振寧更累到要上急救車吸氧。

節目設有多個高難度裝置，非常消耗體力。（YouTube影片截圖）

范丞丞曾錄到嘔。（微博@追我吧）

+ 15 + 14 + 13

不止以上的藝人在錄影期間感到不適，就連接受過魔鬼訓練的奧運選手都頂不順。節目第2期請來拳王鄒市明及退役體操選手李小鵬，期間鄒市明跑到體力不支跌落波波池，更因為腳抽筋無法自行爬出，最後要多位工作人員合力將他抬出；而李小鵬就跑到大叫：「不行了，真的跑不動」。如今高以翔在錄製途中出事，最後搶救無效身亡，網友紛紛聲討節目為追求高收視，置藝人安全於不顧，希望大家正視這類型高危節目。

節目第2期請來拳王鄒市明及退役體操選手李小鵬，但兩人都表示頂不順。（YouTube影片截圖）

節目嘉賓要用繩徒手爬70米高樓，相當驚險。（YouTube影片截圖）