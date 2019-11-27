高以翔原計劃明年與圈外女友結婚　未婚妻急赴浙江奔喪

現年35歲的台灣男星高以翔在今日（27日）凌晨拍攝內地綜藝節目《追我吧》時突然暈倒昏迷，其後送院搶救無效，不幸離世，不少圈中藝人及粉絲都深感惋惜。有報道指高以翔原本計劃明年與圈外女友蘇湘涵（Bella）結婚，可惜如今兩人陰陽相隔。

高以翔於今日離世，終年35歲。（高以翔微博圖片）

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自小於加拿大長大的高以翔，回台發展後曾參演過多部影視作品，身高193cm的他高大靚仔，曾入選世界百大帥哥第55名，在台灣更有「時尚F4」之稱。不過高以翔入行以來緋聞不多，只與陳喬恩、蔡詩芸傳過緋聞，但都被否認。直至2017年，高以翔被爆正與圈外女友Bella拍拖，據知Bella在97年出世，家境富裕，兩人是經好友毛加恩介紹認識。高以翔同Bella都曾在加拿大留學，又同樣喜歡滑雪和健身，所以一拍即合。雖然高以翔未有公開承認戀情，但Bella更經常在IG上曬出對方的愛犬，這也成了戀愛證據的線索之一。

高以翔曾與陳喬恩傳出緋聞。（陳喬恩微博圖片）

高以翔2017年被爆與圈外女友蘇湘涵（Bella）拍拖。（IG@bella_navy4life）

2018年兩人被爆出訂婚，但當時經紀人否認消息。今年5月高以翔和Bella被影到一起參加婚禮，可見感情相當好。日前再有報道指高以翔與女友Bella在洛杉磯參加派對，他正在幫女友搬屋並在慶祝，兩人更計劃搬回台灣生活。今年年初曾傳出兩人計劃明年結婚，但消息未經證實。

據知高以翔和Bella是經好友毛加恩介紹認識。（IG@godfreygao）

有傳高以翔原本計劃明年與Bella結婚，可惜如今兩人陰陽相隔。（IG@bella_navy4life）