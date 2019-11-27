【SF9澳門演唱會】路雲重演《意外發現的一天》　甜蜜場面變爆笑

韓國男團SF9本月24日假澳門百老匯舞台舉行《2019 SF9 LIVE FANTASY #2 UNIXERSE IN MACAU》澳門站演唱會，除了為粉絲們送上《Midnight Road》、《Go Back in Time》等多首大熱歌曲外，九位成員永斌、仁誠、在允、達淵、路雲、朱豪、太陽、輝映和澯熙還輪流送上個人表演，為FANTASY（SF9粉絲）帶來連串驚喜。

SF9本月24日假澳門百老匯舞台舉行演唱會。

SF9為粉絲們送上多首大熱歌曲，又演唱會結束後逐一和粉絲撃掌。

SF9成員近年接連參演韓劇，其中澯熙去年尾在JTBC《SKY Castle》（港劇名：天空城堡）飾演宇宙一角而人氣急升，而路雲最近完成MBC《意外發現的一天》，更令他在韓國和亞洲不同地區爆紅，他在演唱會上亦搞笑演繹《意外發現的一天》的經典場面，路雲找來朱豪扮演金惠奫（又譯：金惠允），重演將金惠奫一手拉到自己身邊的一幕，原本浪漫的場面，在兩人的演繹下顯得相當搞笑。演唱會結束後，SF9逐一和FANTASY撃掌，讓FANTASY大為滿足。

路雲最近完成MBC《意外發現的一天》，更令他在韓國和亞洲不同地區爆紅。（資料圖片）

熙去年尾在JTBC《SKY Castle》（港劇名：天空城堡）飾演宇宙一角而人氣急升。