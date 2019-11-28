【高以翔逝世】黃景瑜情緒崩潰　辰亦儒悲痛發文：我們都陪着你

台灣藝人高以翔昨（27日）凌晨時分在寧波為浙江衛視真人騷節目《追我吧》錄影期間突然暈倒，在經過緊急搶救之後證實不治，終年35歲。離世消息傳出之後，震驚中港台娛樂圈，不少他的好友同粉絲都非常難過。而當日同他齊齊錄節目目睹全過程的藝人黃景瑜情緒非常崩潰，隨即透過工作室宣布取消29號的生日直播活動，繼他之後另一同場藝人辰亦儒沉默一日後於28號凌晨悲痛發文：「我們都陪着你」，令不少網友非常悲痛難過。

高以翔離世令不少好友同粉絲非常悲痛。（高以翔微博圖片）

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據內地媒體報道指，當日高以翔錄影感到不適倒下時，同場錄影的黃景瑜﹑辰亦儒﹑陳偉霆第一時間飛奔到現場。當現場有工作人員為高以翔進行急救時，大家的內心非常擔心，陳偉霆就雙手合十為對方祈禱，而黃景瑜內心則非常著急不停大叫「救命！不拍了！」三人親眼目睹全個過程，相信他們情緒非常崩潰。

正正因為眼見這一切發生在自己眼前，黃景瑜情緒非常崩潰，直接透過工作室宣布取消生日直播：「原定於11月29日的生日直播活動取消，希望各位等待的粉絲朋友予以諒解。」不少粉絲都明白他此時的心情，同時亦非常擔心他希望他好好休息有需要可以看心理醫生疏導一下。

黃景瑜情緒崩潰取消生日直播，而辰亦儒凌晨悲痛發文，令不少網友悲痛。（黃景瑜微博圖片﹑辰亦儒微博圖片）

而辰亦儒在相隔一日之後於29日在微博上載一張與高以翔的合照，字裡行間表現悲痛：「在機場遇到久沒見的你，飛機上空位很多的商務艙我們還硬要坐在一起，聊工作聊生活聊未來，不太聯繫的我們卻有很多的話題，因為你就是個陽光大男孩吧，沒想到開場前的後台合照是我們最後的一張照片，一路走好，Godfrey，RIP！我們都陪着你。」而不少粉絲同樣地怕他心理有創傷，建議他如有需要就要看心理醫生輔導。而辰亦儒最後亦表示：「謝謝大家的關心，我沒事。」相信他需要時間平靜。