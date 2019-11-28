高以翔生前最後16秒畫面曝光　體力不支仍堅持跑下去

台灣型男高以翔昨日於內地拍攝浙江衛視綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒昏迷，送院搶救後證實不治，終年35歲。高以翔當時在錄製《追我吧》節目時的畫面，於今日在微博上曝光，16秒的片段似乎就是他最後的16秒。畫面中可以看見高以翔跑步略顯吃力，感覺他已體力不支了，在最後上斜坡的部分，他需要手扶着欄桿一步一步往上走，整個人彎下腰來，步伐也相當緩慢，然後走入室內，消失在鏡頭前。明顯他身體很疲憊卻還在堅持，看得人很心痛。

台灣型男高以翔昨日於內地拍攝《追我吧》時突然暈倒昏迷，送院搶救後證實不治，終年35歲。(高以翔微博圖片)

網民都紛紛留言深表惋惜和難過：「真的好希望有時光機能回到過去，然後告訴他不要跑了不要跑了」、「看到高以翔最後錄制跑步那個視頻，已經筋疲力盡了，好想當時抱住他」、「真的腳步都虛了，很累了」、「看著這個視頻，好想拉住他啊，告訴他別跑了，千萬不要再跑了……但是現實很無力」、「最後這段太傷心了，高以翔真的很敬業，真的跑不動了」、「實在不忍心看下去了！」留言盡是對他心痛之情。

【高以翔逝世】《追我吧》高難度關卡超驚險 奧運拳王都跑到跪低

高以翔錄影節目最後16秒畫面曝光。(微博截圖)

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