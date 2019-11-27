【高以翔逝世】孖秦嵐演CP劇成最後遺作　高以翔明年有兩作品推出

台灣藝人高以翔在內地錄真人騷節目《追我吧》期間突然暈倒，後經過緊急搶救之後證實不治，終年35歲。消息傳開之後一度令外界難以置信。身高193CM擁有俊俏外表的他，近年才將重心專移內地，2016年靠電視劇《遇見王瀝川》走紅，憑劇集王瀝川一角溫和如玉的個性，令他擄獲不少少女心，該劇絕對是他的代表作。

隨著知名度同人氣大增，今年他亦接了不少影視作品。好似電影《上海堡壘》在7月已上映，電視劇《彩虹的重力》目前正在熱播中，下周就要迎來大結局。而他目前仍有兩部電影《蘭心大劇院》﹑《囧媽》與剛剛殺青不久的電視劇《怪你過分美麗》還未播出，三部影視作品將成其遺作。

高以翔在錄節目時突然暈倒，最後宜證實不治終年35歲。（高以翔微博圖片）

在兩部電影《蘭心大劇院》同《囧媽》中，高以翔雖然不是做男主角，但角色亦非常吃重。同國際影后鞏俐﹑趙又廷等合作的《蘭心大劇院》，據知將在12月7日在全國上映，而這部電影由婁燁導演執導，講述女星于堇從香港回到上海出演，收集盟軍情報的故事。而與徐崢導演合作的《囧媽》，是講述一段家庭關係一位媽媽面對生活上各種危機的故事，該電影預計在明年春節檔上映。

徐崢導演知道高以翔出事之後都大表難過，更在個人微博留言：「太難過了！這麼完美的一個人，所有的年輕人在外工作首先一定要自己愛護自己啊。千萬不要拼命，節目的安全防範意識也太差了，絕對要負責任。」

徐崢在微博表示非常難過。（視覺中國）

而與秦嵐﹑惠英紅等合作的《怪你過分美麗》，高以翔就飾演第一男主角莫北。據指該劇已在8月尾拍畢，預計明年會播出。該劇講述秦嵐飾演的莫向晚是一位事業心重的娛樂圈金牌女強人，因為一次決策錯誤令她事業急挫，到後來在演員前輩上重新頓悟了道理之後，她再重新出發轉變了職業思落，打造了全新的自己創立了自己的公司。而她同是律師的莫北（高以翔飾）有一段複雜的戀人關係，可以用剪不斷理還亂去形容，到最後似乎大團員結局擁有了自己想要的東西。

高以翔主演的電視劇《怪你過分美麗》，是他最後一部電劇。（《怪你過分美麗》微博圖片）

《怪你過分美麗》的劇組知道高以翔發生意外後都第一時間作出回應，表示一切來得太突然，非常難過。而同他合作的女主角秦嵐亦有在個人微博留言顯得非常難過：「前兩天活動上碰到，你還在跟我聊天，問我渴不渴專門去拿水給我。那麼紳士那麼愛動物那麼愛生命愛生活的你，慢熱害羞但殺青時跟每個工作人員擁抱的你，跟我約好去台灣帶我吃好吃的你。巴黎的時候說到自己後面馬上要拍的電影興致勃勃的你，永遠那麼專業好合作照顧所有人的你。這麼好的你，願安息。」不少網友見到秦嵐的貼文都非常心痛不已，更叫她要好好保重。而大家亦會永遠記得莫北，將他留在大家的心中。

秦嵐讚賞高以翔是愛動物的男生，至今仍難以置信他的離世。（高以翔微博圖片）