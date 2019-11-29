【TWICE．韓國直擊】子瑜超近距離接觸　10保安護駕亦有機會埋身

韓國人氣女團TWICE昨日（27日）完成越南行程，返回韓國後，今天又現身仁川機場出發到日本名古屋參加演唱會。8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛都未有帶一絲疲倦，平時見韓星在機場出發，被傳媒、保安、粉絲包圍，一定以為要近距離接觸偶像， 一定難過登天，但記者實測在韓國機場送TWICE上機，其實不時想像中那麼難，更可以同子瑜近到只有不足五呎位置，有粉絲更可以將信親手交給子瑜。

TWICE出發名古屋，吸引了近百名粉絲前來送機，有粉絲預早數小時就在現場放好梯和椅子等霸定靚位。TWICE 8人甫下車即一字排開，大方讓現場的粉絲和記者拍照。由於雙方相隔一條馬路，因此大家都非常守秩序，未有出現險象環生的推撞場面。行隊頭最前，穿灰色上衣的子瑜沿路都一直保持笑容，當一眾韓國記者請她向鏡頭打招呼時，她的反應都非常快。雖然TWICE前往櫃枱辦理登機手續時，曾出現少許混亂，但見慣大場面的TWICE一行人都表現淡定。

今天TWICE一行人出發到日本參加演唱會。（陳穎妍攝）

粉絲、記者有一分鐘時間影相



根據記者今天送機的經驗，如果想拍下偶像高清的機場照的話，除了要帶備長度適中的鏡頭外，位置也當然重要。以今天TWICE為例，8人下車後站在馬路的時間足足有一分鐘，加上進入室內需要邊走邊拍照，難免出現混亂的情況，所以粉絲必定要把握這個「黃金時間」！而且韓國冬天日照時間相當短，未到晚上6時，太陽已完全下山，所以閃光燈等也是重要的設備。

子瑜在保安的保護下，帶頭行第一！（陳穎妍攝）

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相反如果你只想看偶像一看，向他們送上禮物的話亦有可能會失望而回。由於不少歌手，尤其是偶像都被下指令，只能收粉絲的信，甚至部分男團更是不能收任何東西。因此有時候即使讀者成功越過保安接近偶像，也未必能向心愛的偶像送上禮物。可是剛才記者在機場亦見到Momo和多賢等，都有從粉絲手上接過親筆信，粉絲更能得到偶像親口的一句「多謝」。如果粉絲來韓國旅行，剛好遇上心愛的偶像有國外行程，也可以一試爭取難得的見面機會。

當然小編不鼓吹讀者以追星之名，侵犯明星藝人的私生活，始終安全及尊重他人才是最重要。（陳穎妍攝）