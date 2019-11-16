Momo@TWICE 23歲生日收超害羞禮物　放童年照大派粉絲福利

即時娛樂
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上週六（11月9日）是韓國女團TWICE成員Momo的生日，迎來第23個生日的她亦有在IG感謝隊友和粉絲的祝福，並上傳多張童年照大派福利。不過就有眼利的粉絲發現，Momo今年竟收到讓人害羞的生日禮物，究竟是甚麼呢？

早前Momo在IG限時動態上傳了一張禮物照，當中有一隻藍色的熊公仔及有啤牌圖案的鏡子，並寫上「這是誰送的呢…」。照片公開後，有眼利的粉絲發現Momo收到的熊公仔並不簡單，可以見到就連小熊的私處都清楚見到，不禁讓粉絲大叫「好害羞」。除此之外，Momo收到的鏡子的圖案則是女性臀部夾着一張啤牌，尺度相當大。

Momo日前上傳23歲生日時，收到令人害羞的禮物。（IG/@twicetagram）

更多Momo生日美照：

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Momo收到熊公仔其實是一盞枱燈，來自意大利品牌QEEBOO，網上定價129歐元（約1110元港幣），是不少潮人愛好的收藏品之一。而有啤牌圖案的鏡子則是來自另一意大利品牌SELETTI的設計，網上定價30美元（約235元港幣），亦是玩味十足的家品之一。雖然Momo沒有公開送禮人的身份，可是大家都非常好奇，究竟是誰敢送她如此害羞的禮物，想必互相的感動必定非常好。

Momo更上傳了可愛的童年照。（IG/@twicetagram）

睇下Momo靚樣加好身材！

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