【多圖】TWICE再公開後台花絮　行程爆滿驚見已排到2021年

雖然韓國女團TWICE早已結束《Feel Special》的宣傳期，但官方預先準備的幕後花絮竟然仍未全部公開。繼早前JYP公開一輯由定延操刀的「男友視覺」後台照後，近日又有新一批花絮照，對粉絲來說算是一大福利！

JYP最近公開TWICE 8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛，於SBS音樂節目《人氣歌謠》的後台花絮照。雖然TWICE都要由清晨開始跑行程，可是見到她們在後台精神翼翼的一面，相信粉絲都未有太擔心TWICE的健康。除了Momo和多賢忙於自拍可愛的模樣外，亦見到各人在後台檢查彩排影片時專注的時候。TWICE如此專業對待每個舞台，相信這亦是她們大紅的原因之一。

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TWICE再公開全新花絮照，子瑜依舊一樣美！（JYP）

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TWICE作為當紅的團體，行程當然排到滿一滿。月初定延和志效在一直播中，無意間提及到組合的行程已安排到2021年，令不少粉絲感到驚訝。直播中的志效用手機查看TWICE的行程時講到：「現在來看看，2020年4月、5月和6月都有…難道不是今年嗎？7月、8月、9月…嘩！排到2020年1月了。」雖然定延表示未有細節，只是大約定下的計劃，但粉絲又開始擔心TWICE 9人的身體狀況，大家都希望公司能夠給予成員充足的休息時間。

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根據定延和志效的講法，TWICE行程已排到2021年。（JYP）