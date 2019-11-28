【追我吧】陳偉霆曾公開表示錄製難　鍾楚曦連續3日吃速效救心丸

台灣藝人高以翔因錄製節目《追我吧》導致心源性猝死，經搶救不治，於昨日（27日）在浙江寧波逝世，令人惋惜。事後，雖然節目組以及所屬電視台浙江衛視都發表聲明，但依然無法停止網友對其不負責任的指責。

對於高以翔的離世，眾人深感哀痛。（微博@高以翔Godfrey）

《追我吧》由陳偉霆（William）、范丞丞、黃景瑜、蕭敬騰、鍾楚曦、宋祖兒、吳宣儀擔任常駐MC，節目拍攝過程中，不時會因「驚險」、「刺激」等相關話題成為熱搜。而早在本月初，陳偉霆在接受內地雜誌《if時尚》專訪時，就有提及過該節目「太難了」，他直言到：「每一次回到酒店，收工的時候都凌晨6點、7點，我一直說我喜歡運動，但是沒有到這個地步，到凌晨、到早上還在跑……」

陳偉霆是《追我吧》常駐MC，在一次專訪中被問及：「什麼時候想說『我太難了』？」，他不假思索地回答是錄製《追我吧》的時候。（微博@卦哥娛樂）

而另一位常駐MC鍾楚曦在27日也回應內地媒體，「真的太累太累了，心臟真的會受不了，我錄了兩期就堅決不去了，真的不是鬧著玩的，很容易出事。」坦言上次錄完之後緩了半個月，還強調節目沒有劇本，甚至有些連他們自己都不知道的項目，「比如說，那個鐵人三項冠軍狂追我90秒……我吃速效救心丸了，連續三天。」可想而知，節目的強度之大，根本不是普通人可以承受以及負荷。

鍾楚曦回應節目強度與難度。（微博@鍾楚曦/卦哥娛樂）

目前所有藝人已經取消錄製《追我吧》，而有網友透露，節目已經停播，總導演與總製片人被辭退，浙江衛視全員追著，今後會重審運動類綜藝。

有消息指節目總導演與總製片已被辭退。（微博截圖）