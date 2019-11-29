【高以翔逝世】5大簡單願望已無法實現　最想同父母見面食飯

台灣藝人高以翔27日在內地寧波為浙江衛視真人騷節目《追我吧》拍攝，沒想到在拍攝期間突然感不適暈倒，隨後經過緊急搶救之後證實不治，終年35歲。面對一位如此善良﹑溫和﹑俊俏的藝人突然離開，不少他的好友與粉絲都非常難過。年紀輕輕的他被召喚去當了天使，其實他還有很多願望還未實現的。近日，有網友就發現了他近年受訪時透露了自己目前與未來想做的事，看似這一些願望是多麼的簡單﹑樸實，可是永遠都實現不了，聽到不少網友非常心痛。

高以翔有許多願望還未實現，令不少人感到心痛。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

就在2017年33歲的時候，當時高以翔的演藝事業正值高峰軌道，雖然當時他還未打算有結婚計劃，不過就已經計劃在十年，二十年之後的生活，當時他最想就是建立擁有自己的家庭，他在節目《可凡傾聽》說道：「其實我覺得大家都希望有一個快樂家庭，因為我覺得擁有這麼開心的這個家庭是一個很幸福的東西。現在如果真的是有老婆﹑有小孩，我當然是希望大家可以珍惜這個東西，因為是一個禮物，我也是希望以後也可以有這樣子的目標，有我自己的兒子或女兒，一起教導他們帶他們長大。然後我覺得如果有這個開心家庭的話，我覺得人生的目標就已經達到一個段落。」

高以翔希望將來能陪同子女成長。（《可凡傾聽》截圖）

另外他亦希望與另一伴齊齊看著子女成長，這個是他一個人生目標：「現在沒有打算甚麼時候結婚生小孩，但是我希望不要太老，希望還可以有體力以後可能小孩長大了跟他打球跟他一起玩。我覺得是非常興奮跟快樂的事情。看到孩子長大也是一個成就感，我帶你長大的我以後希望可以教到你的甚麼，我現在馬上要教你的。所以我覺得是一個很美麗很完美的一個東西。」無論是兒子還是女兒都好，高以翔認為只要陪著他們成長，同他們分享自己喜歡的東西，就好比籃球，運動，騎腳踏車，滑雪等，就已經覺得非常有幸福感。

其實高以翔離成家立室這個願望不遠的，皆因為有報導指他其實明年將會與圈外女友蘇湘涵（Bella）結婚，有計劃婚後將重心搬回台灣，可是如今只能陰陽相隔。

高以翔的女友是圈外人蘇湘涵（Bella）。（高以翔微博圖片﹑IG@bella_navy4life）

聽到高以翔對於成家立室﹑教導子女的計劃，可以想像他是一位好好先生與爸爸，甚至是一位超級奶爸添。除此之外，他還是一位非常孝順的兒子，在今年多次的專訪中，不時表示想同父母見面與他們去旅行吃美食。在為電影《上海堡壘》宣傳時說道：「每一次殺青的時候，我都希望可以碰到家人或者是帶他們去一個新鮮的城市去觀光或者去玩。可能就是過年的時候跟家人在一起是我最欣賞的時間，也是希望有空檔跟家人一起過年，過聖誕節之類的，有機會的話可以跟家人一起度過這個比較重要的節日，吃好吃的東西。」是多麼樸素的願望呀！

工作忙碌的高以翔曾說過好想跟父母見面吃飯。（網上截圖）

另外，在近月接受時尚頻道專訪時，高以翔被問到年尾有何計劃安排，他就再三再三提到最想同家人見面：「希望可以休息一下下，然後見一見家人。很久沒有看到他們了，因為拍戲的時間都會很久，然後希望可以見到他們，跟家裡的人吃飯。然後可以去玩一下吧，然後在繼續下半年的努力，然後做一些宣傳，拍一些新的作品，然後明年有很多戲都會上。」沒想到如此簡單的願望已難實現。

出道15年高以翔幾乎任何角色都嘗試過，例如高富帥﹑古裝劇﹑建築師等，但就沒有接觸過英雄類的角色，對於這一點他非常想嘗試：「就是沒有試過唱歌的演員，可能就是英雄類的吧，就是可能探警啊就是沒有真正嘗試到，希望有機會的話好好的去演一下007這樣的這個角色。」簡簡單單的五個願望如今就此停止了。