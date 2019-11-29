《還珠格格》劇組重聚爾泰調侃容嬤嬤　 陳志朋：想你的針了

21年前一部《還珠格格》紅遍大江南北，至今仍然有許多觀眾對劇中主要角色念念不忘。近日，飾演小燕子的趙薇就在北京出席自己主演與監製的電影《兩只老虎》首映禮，其中五阿哥蘇有朋﹑爾泰陳志朋﹑容嬤嬤李明啟齊齊現身支持，四人難得的合體即時勾起不少人童年回憶，在網上引起熱烈討論。

《還珠格格》劇組重聚勾起不少人回憶。（新劇揭秘微博圖片 ）

為了支持好朋友，蘇有朋特別夠意思，自掏腰包購買了老虎髮箍來應援，而且還開玩笑表示自己同陳志朋就是兩只老虎來看《兩只老虎》，逗得容嬤嬤李明啟與現場觀眾開懷大笑。而在還未上台的時候，陳志朋在場外見到久未碰面的容嬤嬤李明啟時，還搞笑地向她下跪，搞到對方措手不及即時拉著他的手，畫面非常搞笑。其後陳志朋就在微博上貼與容嬤嬤的合照，並搞笑地說道：「嬷嬷，爾泰腰疼，想你的針了！」令不少網友童年回憶湧上心頭。

陳志朋見到容嬤嬤非常開心。（微博圖片）

事實上，《還珠格格》中除了一眾主角令人印象深刻之外，身為皇后身邊大紅人的容嬤嬤亦令人難以忘記。當年她施針毒害紫薇一幕令許多觀眾看得牙癢癢，以致大家都記得她這個角色。雖然該劇播出已經多年，但劇中演員的一舉一動亦令人格外關注，可見該劇的魅力有多麼的強勁。