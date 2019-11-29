【高以翔逝世】《追我吧》觀眾爆料：嘉賓衝出去導演卻悠閒食瓜子

高以翔27日因錄製《追我吧》命喪大陸，大體經防腐處理後預計下周空運返台，高的雙親雖不怪罪節目人員，但事發經過仍未公開，讓人相當氣憤。接連有參與錄影的觀眾出面爆料，明白指出《追我吧》節目人員未在第一時間替高急救，甚至還有導演在一旁嗑瓜子，舉止為人髮指。

有內地粉絲於寧波設花壇追悼高以翔。（VCG）

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該名觀眾坦言受到節目組的威脅，即便親眼目睹高以翔倒下，許多人都不敢道出真相，自己因為沒有綁定身分才敢吐實：「節目組簡直不是人！我聽到了黃景瑜的怒吼和爆粗口，我聽到他大喊別拍了！醫生呢！醫生幹嘛去了！我聽到華少（主持人）第二次出來的時候，聲音是顫抖的、哽咽的，他告訴我們都是節目組的錯，是他們的錯，與任何一個藝人都無關。我看到內場有導演在一眾嘉賓已經衝出去後，還在悠閒地嗑瓜子，我太心寒了。」呼籲大家一起抵制浙江衛視。

有參與《追我吧》錄影的觀眾呼籲抵制浙江衛視。（《追我吧》節目截圖）

而原定要停播的《追我吧》卻被網友起底照常播出，根據浙江衛視的節目表可見節目如常播出，立刻引爆網友公憤，認為浙江衛視不尊重亡者，無比冷血。沒想到還有浙江衛視的工作人員出面以沒什麼人盡早收掉、城管催促為由，要求高以翔粉絲清理追思會現場，讓後援會氣吼：「粉絲的力量很小，我們知道，但我們不會讓步。」

高以翔27日因錄製《追我吧》命喪大陸。（IG@godfreygao）

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