【高以翔逝世】不平等合約條款曝光：參加者自行承擔後果

高以翔錄製內地綜藝《追我吧》時猝死，終年35歲。

台灣藝人高以翔，昨日於內地錄製綜藝節目《追我吧》，在追逐途中突然大叫一聲「我不行了」隨即暈倒，其後送院搶救無效，不幸離世，終年35歲。有指高以翔早前患上了感冒，但他卻沒有休息直接飛到寧波錄製節目，在拍攝《追我吧》時已連續工作了17個小時，沒有休息。

疑似《追我吧》藝人合約於網上流出。

意外發生後，節目過勞的環節設計與行程引發熱議，有傳出該節目將停播，總導演、總製片被辭退等等……而網上亦流出一份疑似係藝人加入《追我吧》時需要簽訂的合約，當日雖然有提到電視台會為藝人買保險，但同時亦提到「如因乙方藝人單方面導致保險合同未生效或存在瑕疵，一切責任由乙方自行承擔。」，另外，合約中寫列明「節目競演存在激烈競爭的情形，可能會給乙方藝人將造成生理、心理負擔。乙方藝人對此要有充分認知，完成自願參加並完全願意承擔由此可能帶來的一切後果」以及「乙方保證參加節目錄製時的藝人身體情況良好，沒有任何有礙或不利於參與節目的身體或精神上的損傷或疾病，也不存在其他可能影響節目錄製的事宜」，明顯將有關責任完全推到藝人身上。