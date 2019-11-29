【高以翔逝世】原訂擔任伴郎　摯友毛加恩婚禮前長文心痛悼念亡友

台灣型男高以翔日前於內地拍綜藝節目時不幸猝逝，終年35歲，好兄弟毛加恩今天舉行婚禮，高以翔原訂今天擔任伴郎。毛加恩收到高以翔逝世噩耗之後，沉澱了近兩天，終在婚禮前一晚凌晨二時，在網上發文悼念摯友，每一字一句都表現出失去手足的心痛之情，聞者心酸。

台灣前球星毛加恩和造型師羅雯今日（29日）結婚，高以翔原本會擔任伴郎，可惜他已經不能出席婚禮了。（IG圖片／tiffanywenlo

毛加恩與高以翔相識15年，親如家人，如今天人永隔。（影片截圖／maomao31）

毛加恩在IG以英文撰文，道出與高以翔的15年兄弟情，二人同樣自外國回流台灣發展事業，「我真的不知道從哪裏開始說起。在過去的兩天，我努力地整理自己的想法，但當我嘗試寫任何東西時，我就會忍不住流淚。我哭着醒來，感到很沮喪，一篇文章不能表達我們兄弟般的情誼。」

從相識那天開始，毛加恩已經知道他與高以翔會成為好朋友，只是沒有想到最後二人親如家人，「15年前我第一次遇見你時，我們都搬回家。我知道從那天起我們將成為好朋友，但我從沒想到你會成為我的家人。我一直想和你一樣。當你穿寬鬆的牛仔褲時，我希望你帶我去買同一條牛仔褲。當你聽過我從未聽過的Trey Songz和Bobby V時，我也請你做成混音帶......」每一個認識高以翔的人，都說他是世上最善良而且真誠的人，與他最親近的毛加恩也不例外，「你是我所認識的最真誠的人……我可以告訴你任何事情，並且不用介意你的判斷，就可以直接地說出來。」

身為台灣兩大型男，但在對方面前卻表現得像個孩子。（IG影片截圖／maomao31）

在高以翔剛開始他的事業時，毛加恩曾照顧他一段日子，打從那時起高以翔就一直在照顧他，二人互相扶持了15年，今天是毛加恩的大日子，但高以翔已經不在了，毛加恩說：「我不知道這種痛苦會如何停止，我意識到我不會再見到你。」

同時毛加恩感謝高以翔視他和未婚妻像兄妹一樣愛錫，他會保留二人的照片來紀念他，「這兩天，我聽到很多人說你對他們很好，我對此不感到驚訝。你永遠在我心中佔一席位，你是無可替代的。我會永遠想你的，我愛你，兄弟。」