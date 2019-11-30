淘寶第一主播薇婭瘋狂吸金27億　揭背後辛酸史：每天睡4小時

近年網購風氣越來越流行，連帶通過直播賣貨的網紅亦都越來越火紅！淘寶第一主播薇婭曾創下單日成交額高達3.23億人民幣紀錄，她日前就接受節目《中國人的一天》的訪問，透露自己的背後的辛酸史！不少網民都感嘆薇婭直情是「把命換錢」，相當不容易！

薇婭在今年雙十一的巔峰主播榜上以45433萬熱度，繼續穩坐主播排行榜第一寶座，與第二位李佳琦相差1000多萬熱度。（YouTube截圖）

而淘寶官方公開表示，薇婭本次雙11的銷售額已經達到了她去年全年的銷售額，而2018年全年，薇婭引導成交銷售額為27億。（微博照片）

薇婭在2016年5月正式成為淘寶直播的一名主播，四個月後成交額竟達到了1億人民幣。之後，她亦創下不少行業銷售神話，例如她直播的淘鄉甜大米，8秒售出 100萬斤、牛仔褲上線5000套1秒被搶斷和1年成交27億人民幣等等，更有一個江湖有個傳聞，指薇婭是阿里巴巴第二有錢人。

薇婭上埋節目！（微博照片）

薇婭在節目中透露自己每天只睡4小時：「晚上下直播，12點到1點就開始選品，試吃試用試穿。大慨到早上8點回家，就這樣循環。」她更笑言：「嗓子越來越啞了，當主播以後慢慢地變成這樣了。」原本開零售店的她，在一次偶然機會見到客人在網上搜尋同款衣服，她就決定把所有的零售店關掉並轉移到廣州做網店：「你就是要把自己的後路斷掉，你沒有後路可退，只能往前進。」雖然第一年慘敗收場，但薇婭和老公仍然決定賣掉房子，堅持下去：「我從頭開始真的不是純為了錢，因為我覺得是每個人的創業的那股勁。」

直播前開會！（YouTube截圖）

做做下直播突然感慨！（YouTube截圖）

薇婭好勁！（YouTube截圖）

而薇婭更講道她曾收到女兒的訊息指責她天天工作，沒時間陪她，令薇婭心裡很難受：「其實辛苦不辛苦，我心裡有點委屈……你不可能說因為今天我很累我不想播。有時候我女兒給我發短訊，我想說算了，我不播了，我回去陪她。但是你回頭看這些你身邊的每個員工……已經到這裡了，我已經……就是如果我真的停下來的話，我這個團隊會散掉的。不想放其他人鴿子，但是我放了我女兒鴿子……放了你身邊最親近的一個人的鴿子。」薇婭更稱有些朋友亦不理解，更問她到底要賺多少錢。反而不少網民都表示完全理解薇婭，更留言：「她背後已經背負了很多間公司跟廠商的營收，以及這些公司後面龐大的員工還有他們的家庭，以理解她為何這麼拼命。」和「疼你，加油！」。

淚灑直播！（YouTube截圖）

點撃下圖睇完整版！