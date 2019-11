外國YouTuber疑被強迫進食　影片暗藏求救訊息惹熱議

由韓國興起的「吃播」(Mukbang)席捲全球,美食YouTuber亦愈來愈多。但最近幾個月,一位只露出嘴以下部分的外國YouTuber Kate Yup就引起不少討論,但討論重點並非其神秘身份,而是她疑似在影片發出一連串的求救訊息,更有網友懷疑Kate Yup是被挾持拍影片!

Kate Yup從不以真面目示人。(YouTube影片截圖)

Kate Yup目前擁有49.8萬訂戶,經營YouTube一年的她頻道的風格主要是食海鮮為主,而她從來都不會用刀叉等工具,直接用手吃,相當豪邁。原本Kate Yup所有影片都很正常,直到她在今年6月上載的影片中的食到一半時,突然做出一個類似摩斯電碼的奇怪手勢,有細心的網友就指她是在用這個手勢向外界傳送訊息,有人解讀她的意思是「I need help.(我需要幫助)」。

Kate Yup目前上載了30部影片。(YouTube影片截圖)

另外,有網友更發現在影片一開始的26秒發現Kate Yup的手臂和嘴角都有瘀傷!在影片17分37秒的字幕中,雖然講到:「The meat is So delicioOouS,soft and tender(肉很美味,很軟和很嫩),但細心看大階英文字中暗藏SOS。」而在影片12分48秒時,亦有網友聽到似乎有個人在說「I'll kill you.(我會殺了你)」,雖然聲音並不清晰,但在4分51秒時懷疑有人踢桌子而Kate Yup亦立即加快自己的進食速度,看似Kate Yup被強迫進食,因此有網友認為Kate Yup疑似被挾持。

Kate Yup的手指突然做出奇怪手勢。(YouTube影片截圖)

點擊下圖了解更多!

之後又有網友在Kate Yup的其他影片中都聽到類似「Hurry up!(快點)」和「Just eat!(食啦)」等句子!雖然Kate Yup之後發文澄清自己不懂摩斯電碼以及傷痕只是曬傷,但奇怪的是竟用第二人稱「She」來形容自己,其後更將這段澄清刪除!之後網友發現Kate Yup的嘴巴和下巴與美國加利福尼亞州一年前的失蹤少女Karlie Guse相當相似。雖然疑點重重,但又有人懷疑只是Kate Yup的炒作以增加自己人氣,大家會相信哪一個版本呢?

Kate Yup之後又發了簡單的澄清。(YouTube影片截圖)

美國失蹤少女Karlie Guse。(YouTube影片截圖)