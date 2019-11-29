傳周梓樂家人遭寶福山拒絕辦理後事　渣哥仗義相助最後証屬誤會

11月4日凌晨，將軍澳尚德邨一帶驅散聚集民眾，警察在附近一帶施放催淚彈。期間，22歲科技大學學生周梓樂在停車場的3樓跌落2樓重創，延至11月8日早上8時左右不治，不少人事後亦有到事發現場悼念。昨晚有媒體報道，指周梓樂原於下月在寶福山出殯，該媒體表示寶福山卻突然向周母表示「唔做你生意，全行都唔做你生意」。

報導一出之後，不少人向周氏一家提供協助，其中由前港姐冠軍譚小環和老公主理的食品「渣哥 一九九六」亦在其Facebook專頁轉發該報導，並指會全力協助，更寫道：「30分鐘前知道左（咗）呢件事。15分鐘前已電話落實，紅磡萬國殯儀館可以安排周同學出殯事宜，若周媽媽願意，一切費用可以由我們負責。」更向網民表示「嬲還嬲，處理左（咗）件事先」，又指與已經周母取得聯絡。而《香港01》記者致電寶福山詢問有關事宜，惟寶福山方面暫未有任何回覆。致於譚小環亦曾聯絡但暫時未有回覆，不過在30號零晨，「渣哥 一九九六」fb再更新，表示周梓樂父親托朋友聯絡渣哥，表示周梓樂的後事已處理，並希望事情不要再鬧大，不過事件到今早再有新發展。

渣哥一九九六在零晨再更新，表示已聯絡到周梓樂父親，而周爸爸托友人回覆渣哥表示事情已妥善處理。（Facebook/@渣哥 一九九六）

寶福山 骨灰龕場在fb發出聲明表示網上一些的傳聞實屬誤傳，而周梓樂的喪事亦與家人密切溝通。而渣哥一九九六亦有在fb出po證清，表示周梓樂家人並沒有委托渣哥安排任何殯儀事情。

寶福山-骨灰龕場今早在fb 貼文澄清，表示同周梓樂家人密切聯繫。

渣哥一九九六亦在fb發文澄清事件，並懇請尊重周梓樂同學及其家人。