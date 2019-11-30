【3日2夜】首孖Jumbo出埠意外告吹　傅嘉莉：我嘅旅程五分鐘結束

傅嘉莉（Kelly）最近轉戰綜藝，密密接拍旅遊節目！原本她與另一女神Jumbo（曾淑雅）今日將飛到檳城拍攝《3日2夜》，但Check-in時才發現自己護照有效期不足半年，不能出境。她欲哭無淚地在IG表示：「check-in先至知我的Passport有效期唔夠半年，飛唔到......打破晒整個旅程計劃。噚日仲安排一天美容行程，整指甲，染頭髮，做Facial，做運動......去預備我的第一次《三日兩夜》，第一次去檳城，第一次同Jumbo工作......唯有等待下一次。依家即刻上網更新護照先！」

Kelly出發慘變送機！（IG/@kelly_fuu）

冇得睇Kelly拍《3日2夜》啦～～（IG/@kelly_fuu）

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她更 Hashtag「#大頭蝦是我」、「#我嘅旅程五分鐘結束了」和「#今日去機場送機的」等等。Kelly接受《香港01》訪問時就傷心表示：「我Check in 先知，我護照唔夠半年去唔到……（補辦唔切？）我都有喺櫃位同職員講今次去是拍攝節目不是旅遊，仲有冇其他方法可以解決到？他們說沒有要重新辦理一個新護照。自己傷心去唔到，亦都非常唔好意思影響到拍攝，但拍攝如期進行，Jumbo一個同Crew去。」

Jumbo自己出發！（IG/@jumbotsang）

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