【3日2夜】潘梓鋒偕6位女神合作呻苦　爆李君妍假文靜：郁手郁腳

11月23日晚播出的《3日2夜》將由李君妍（Aurora）和潘梓鋒（Bryan）兩位主持帶觀眾遊覽韓國的忠清南道以及首爾兩處港人熱愛的旅遊勝地，俊男與美女的組合，實在吸引。但其實這位肌肉型男潘梓鋒（Bryan）已經足足主持了《3日2夜》6次，每次合作的女神都不同，經驗非常豐富。 但他接受《香港01》訪問時，卻大呻：「唔係優差嚟，同女仔出Trip真係辛苦㗎！」（喂！你知唔知有幾多人羨慕你可以同「女神」去旅行？）

最新一集，潘梓鋒同李君妍同遊首爾！（受訪者提供）

據資料顯示，潘梓鋒（Bryan）總共主持了6次《3日2夜》，曾與李旻芳（Lucy）、陳雅思（Bonnie）、周佩婷（Angel Chow）、陳約臨（Kelly）、蔣家旻（Angel）以及李君妍（Aurora）6位「女神」合作，到訪過日本、韓國、台灣和泰國4個國家超過6個城市。他說：「去親《3日2夜》嗰啲，個個都要On Diet，減肥減到好犀利，但係去到嗰時就放肆開始食，老友都冇情講。你唔知吖？佢哋個個都好大食！有啲鍾意食甜，有啲就鍾意食正餐。」

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第一次聽到人話，同靚女去旅行係辛苦嘅。（電視截圖 / TVB《3日2夜》）

一說到拍攝時的「辛酸史」，他就向記者盡訴心中情，說：「又要等吓佢哋，你知女仔係『娿哿』（即是姿整）少少，同埋要幫佢哋影相，好多《3日2夜》嘅相，佢哋Post出嚟嘅都係我啲手筆，我影相都OK㗎。」哈哈，真的是難為了潘梓鋒做足6次「女神」跟班。

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潘梓鋒其實係一個「人肉腳架」。（電視截圖 / TVB《3日2夜》）

說着說着，他又爆了不少「女神」的秘密：「其實佢哋個個都唔錯，次次合作完都變成咗好朋友。（可以形容下佢哋係點？）配合度最高就係李旻芳，佢好玩得，陳約臨就好Crazy嘅，佢就算唔識潛水，都會為咗個節目潛到好深，好盡情好投入；蔣家旻，你以為佢好文靜，其實佢都好玩得；李君妍，你估唔到其實佢都幾飲得；陳雅思嘅話，佢就好有自己諗法，佢會好堅持自己唔好咁大食，又會好堅持做運動；周佩婷，就因為我同佢合作嘅時候佢都好新，成個人都傻更更咁，但係佢都玩得好投入，同埋就正如你講嘅，佢真係大食，一啲都冇錯！」

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睇下張相影得幾Sweet，真令人羨慕。（受訪者提供）

談及今次《3日2夜》的伙伴李君妍，潘梓鋒形容她只是表面文靜：「雖然佢係戲劇嗰邊，今次係第一次拍綜藝節目，但係佢今年已經係喺TVB第10年啦，雖然佢比較靜，我要成日『撬』開佢把口，但係到一啲要交戲，即係擺Pose之類嘅位，咁佢就勁啦，佢會Lead返我。其實佢係《功夫新星》入行，咁啱我又識少少，估唔到我哋拍《3日2夜》嗰時，之間嘅話題係講功夫，仲會郁手郁腳。」

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潘梓鋒可算是《3日2夜》的「最強櫈腳」。（受訪者提供）

《3日2夜》「女神」之中，最想與誰再次合作以及最不想與誰再次合作呢？潘梓鋒笑說：「最想合作多次嘅陳約臨，因為拍嘢好多人都話我哋襯，又高皮膚又黑，打燈師傅仲話皮膚顏色差唔多，唔使咁麻煩。最唔想合作多次嘅，就係李旻芳，因為佢結咗婚，無謂佢老公黃耀英呷醋啦。」

潘梓鋒喺《3日2夜》合作過嘅，真係個個靚女：