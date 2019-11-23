【演技派】張靜初不滿打光暴露面部缺陷　于正：冇演技才靠臉吃飯

內地製作人于正打造的首個綜藝節目《演技派》邀請到眾多實力演員助陣，包括張靜初、吳鎮宇、張頌文等，連多年未拍戲的李嘉欣都出山擔任示範老師，可見于正花了不少心思。

在22日播出的最新一集中，幾位演員合作清宮劇《紫禁城裡的小食光》，王玉雯飾演「景嫻格格」，王鶴潤飾演宮女「敏慧」，張靜初則飾演「皇后」。不得不講的是，這條短片由演員扮相再到場面調度，都與《延禧攻略》大同小異，因此引起不少網友關注。

一直以來，張靜初的演技都備受好評，不過首次出演清宮角色的她，似乎有些出師不利。首先在扮相上，張靜初的皇后造型與秦嵐在《延禧攻略》中「富察皇后」的造型幾乎是一模一樣，她先後呈現了兩套裝束，一套是深藍色便服，莊嚴高貴又優雅；另一套是黃色便服，端莊大氣，典雅又不失賢淑。可能由於風格幾乎一樣，不少網友將她與秦嵐比較，認為表演時有些猙獰，遠不如對方：「秦嵐面型更圓潤，很溫婉」、「張靜初扮相太苦，被『白月光』秦嵐碾壓」、「還是喜歡秦嵐，特別和善溫柔」，但也有網友表示兩者風格不同，張靜初的五官更立體，相比之下自然不如秦嵐溫婉，更笑言「張靜初應該是位厲害的皇后」等。

其實兩位都是優秀的演員，而且觀眾容易先入為主，加之秦嵐扮演的「富察皇后」實在太深入人心，因為兩者的造型太相似，所以才會有些接受不了張靜初飾演的「皇后」。

雖然是首次做清宮劇，不過張靜初的扮相也是很符合皇后的。（影片截圖）

秦嵐飾演的富察容音是很多觀眾心中的「白月光」，深受大家喜愛。（YouTube截圖）

之後，張靜初又因為打光問題與燈光師有些爭執，事緣當日是日戲夜拍，劇組為模擬自然光，還原古代真實光影打法，於是透過窗的側光線，反射到面部，便變成了底光，但張靜初表示自己接受不了，直言「打壞人（的光）嗎這是」，由於這是皇后的出場戲，所以她希望花一點時間與燈光老師溝通一下，不過燈光老師認為這個打光方法更符合「白日」的感覺，但張靜初並不認同，她坦言道：「沒辦法，年紀也在這了，不是小姑娘，怎麼拍都行。」最後按照張靜初「面部補光」的方法完成拍攝。

張靜初就燈光問題與劇組討論，最後照她的方法完成拍攝。（視頻截圖）

不過，于正觀看了片段之後，卻否認了張靜初的做法，並勒令劇組一定要重拍。他說：「我們的光是非常棒的，由《延禧攻略》、《烈火軍校》一部部戲驗證過來，大家都說我們的光是最棒的。」其後于正還指出，張靜初「打平光」的方法還停留在《武媚娘傳奇》。雖然私下關係不錯，但于正表示如果在戲上面不滿的地方，一定會講出來：「靜初老師本身演技很好的，試拍的時候那麼好，到正式拍的時候，因為老想着光，老想着美，第一場戲就要重拍。」甚至還對工作人員道出：「沒有演技的女演員才靠臉吃飯，你張靜初演技那麼好，你是需要在意這些嗎？」不料這句說話引起網友即刻質疑：「請問吳謹言是靠什麼吃飯的呢？」

經過一番溝通之後，張靜初也誠懇地回應于正：「于老師一定要理解我，你想我拍十幾年，真的沒有碰到這種打光方法，然後確實理解和接受程度一下子會出問題，所以我覺得能夠後面把那一場重新拍一下。」

大家覺得左邊好還是右邊好呢？（視頻截圖）

對此，網友們也議論紛紛，有人認為「個人感覺在拍戲的時候演員應該完全服從導演的」、「于正倒是說對，第一次站（支持）他」、「各司其職是對的」，也有人認為張靜初並無不妥，只是精益求精等。

《延禧攻略》與《武媚娘傳奇》對比。（視頻截圖）