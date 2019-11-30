【MMA 2019】BTS防彈少年團逼Jin跳住講感言　請夏奪女舞蹈獎

韓國一年一度「MelOn Music Award 2019」（MMA 2019）今天在首爾舉行，BTS防彈少年團、MAMAMOO、ITZY、姜丹尼爾、AB6IX和請夏等歌手都有盛裝出席。

今年「男子舞蹈獎」由大熱BTS防彈少年團奪得，肯定7位成員今年的努力。柾槶上台講感言時講到：「我們就像練習一樣努力表演，也一直想像會有什麼成果，可是有大家才有這樣的成果，多謝我們的粉絲。」BTS防彈少年團也不忘整估大哥Jin，要求他邊跳舞邊講感言，他則表示會一直為粉絲更努力跳下去！

「男子舞蹈獎」由BTS防彈少年團奪得，引來全場粉絲的尖叫聲。（JOOX畫面）

BTS防彈少年團也不忘戲弄大哥Jin，要求他邊跳舞邊講感言。（JOOX畫面）

而「女子舞蹈獎」則由I.O.I出身的請夏奪得。本來大家以為此獎是TWICE和ITZY之間的師姐妹競爭，可是沒想到擁有高水準舞技的請夏，以黃雀在後的姿態獲得。請夏說：「這是我Solo出道後，第一次參加MMA，單是受邀已非常開心。」貼心的她當然亦有多謝公司及一眾Dancer們，承諾之後會為大家準備更好的表演。