台灣歌手邱鋒澤陳零九憑「狼人殺」彈起　黃子佼感嘆：演藝圈病了

黃子佼1 日與李佳薇、陳零九、邱鋒澤出席《台視17唱》首錄記者會，他感嘆陳零九、邱鋒澤雖是歌手出身，卻因為玩遊戲「狼人殺」爆紅，讓黃子佼忍不住感嘆：「演藝圈病了。」如今他們與李佳薇一起嘗試主持，黃子佼一方面歡迎，一方面也覺得無奈，感嘆必須靠節目曝光，才能讓歌手們有更多聲量去做音樂。

陳零九、邱鋒澤都具備一定的歌唱實力，卻因「狼人殺」方爆紅 :

+ 4 + 3 + 2

黃子佼剛鍍金的節目《一呼百應》暫告一段落，他馬上又接《台視17唱》，手邊穩定維持4個節目的主持量。他打趣說因為《一呼百應》在公視錄影，路途相對較遠，加上容易塞車，有時真的壓線才趕上直播。但台視近得多，讓他忍不住跟Sandy吳姍儒說「太好了」。

他另外也提到，這陣子推掉很多內地工作邀約，先前忙碌時曾五天飛三次北京，現在把內地工作放到明年，暫時在台灣放慢步調。黃子佼表示，現在身體有點小狀況，像是手指會痺，血液循環不好，今天明明溫暖卻覺得寒冷。為了健康，他現在盡量堅持每天要瞓足七小時，醫生叮囑他多吃番茄，他就整盒買來吃。

黃子佼的Job多到接唔停，卻選擇先沉澱自己（視覺中國）

年末是尾牙旺季，黃子佼維持約15場的邀約。聽聞沈玉琳接下80場，加上春酒能拚到上百場，黃子佼不敢置信，不知道沈玉琳怎麼維持高亢的情緒跟嗓音。「不知道他是缺錢還是怎樣，我真的太佩服他了！」他笑說可能沈玉琳喜歡換車，所以才要賺多一點，自己還是量力而為。

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