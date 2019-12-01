數據分析20套必睇台劇　Netflix、HBO都有得睇　冠軍眾望所歸　

還記得2016年台劇悄悄上演的溫柔革命嗎？當時一群享負盛名的導演，秉持培育新秀的精神，力邀各路金鐘帝后，率24名新銳共同打造《植劇場》系列，引發網友轟動，並締造收視雙贏的局面。如今三年過去，你以為台劇巔峰只是這樣嗎？錯！2019年全台第一部以大數據輔助，創作出的公視電視劇《我們與惡的距離》，再掀台劇新高度，拿下第54屆金鐘6項大獎，勇奪年度大贏家！

而該現象也如實反應在大數據上，該劇不僅榮登2019年1月1日至2019年11月20日期間20大台劇冠軍寶座，網路聲量還高得驚人！究竟除了它，還有哪些台劇雷到家、神到狂，沒追準你後悔到爆？現在就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查一一揭曉！

第十名：用九柑仔店

被網友封為「今年最催淚台劇」的《用九柑仔店》，劇情改編自漫畫家阮光民2017年榮獲金漫獎「青年漫畫獎」、「年度漫畫大獎」雙料大獎的同名作品。故事描述一名出身鄉下，遠赴都市打拚的男主角「俊龍」（張軒睿 飾），在祖父病倒後，驚覺自己有了名利卻失去了幸福，於是毅然決然返鄉，繼承雜貨店的經過。

由於該劇演員卡司堅強，拍攝場景與質感比照電影規格，神還原1960年代，充滿在地人情味的柑仔店場景，因此深獲網友肯定，也喚醒許多人的鄉愁，看完不禁捫心自問「長大後的我們，除了工作還記得什麼？」

第十名：用九柑仔店（《用九柑仔店》劇照）

第九名：月村歡迎你​

只能說2019年許多台劇默契十足，不僅《用九柑仔店》叫人懷念起童年時光，《月村歡迎你》同樣也讓人深陷懷舊的美好記憶之中。不過這2部劇的調性其實差很大，相較《用九柑仔店》狂發射的催淚彈，《月村歡迎你》的氛圍輕鬆許多，情節感性卻不感傷，是一部逗趣又深意十足，讓人笑中帶淚的好戲。

至於其內容也一如劇名直白，以一個叫做「月村」的美麗家鄉為核心，透過台灣傳統鹽田文化的精神，刻劃出北漂青年面對家庭、身處這塊土地的動人故事，讓觀眾看完深刻明白「有故鄉能回去的人都是幸福的。」

第九名：月村歡迎你（《月村歡迎你》劇照）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年11月20日，共11個月又20天。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台劇、華劇、網路劇、鄉土劇、偶像劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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