數據分析百大台灣通告藝人　雞排妹三甲不入　超多狼人殺偶像上榜

台灣的綜藝節目多到數不清，包羅萬象的錄影主題總能滿足觀眾的各種口味，許多藝人往往因為同時受邀多個節目錄影，而增加曝光次數，再加上各式各樣的風格及亮眼表現，成為各大綜藝節目搶著發通告邀請的收視保證。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜出2019年07月03日至2019年09月30日三個月期間，《網路口碑－通告藝人》，看看目前電視節目上紅到大家都認識的30位通告咖是誰，說不認識都覺得可恥！

百大台灣通告藝人第100至第31位▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

第十名：解婕翎

從「無名小站」爆紅的解婕翎是許多人心目中的宅男女神，在擔任展場主持時，就被發現她擁有不需要背稿的快速臨場反應，和甜美的外型超有反差，近年她除了在各大綜藝節目上露臉之外，更自己經營YouTube頻道，拍攝的影片主題不只有實測開箱還有美食試吃，擁有不少死忠粉絲。

第十名：解婕翎（Facebook@解婕翎）

第九名：趙正平

本來就在電視圈工作的趙正平，年輕時主要從事幕後戲劇製作，2007年底開始參與《國光幫幫忙》錄製，一次充當通告嘉賓在節目裡面直爽豪氣的表現獲得觀眾注意後，就此成為綜藝節目喜歡邀請的來賓，趙正平「刀子嘴，玻璃心」的大叔形象獲得不少人的喜愛，也是通告藝人中幕前幕後都十分專業的大哥級角色。

第九名：趙正平（Facebook@趙正平）

第八名：賴晏駒 小賴

賴晏駒曾經參加過許多舞蹈比賽，亮眼的表現讓他脫穎而出，剛出道時因形象風格和嘻小瓜很相似，兩人因此常被誤認，近期賴晏駒在《娛樂百分百》單元凹嗚狼人殺，展現精湛的遊戲邏輯而令觀眾刮目相看，不久前更在《綜藝大熱門》裡扮成韓國瑜大跳火辣性感舞蹈而知名度暴增。

第八名：賴晏駒 小賴（Facebook@賴晏駒 小賴）

第七名：鄭家純 雞排妹

鄭家純因為幫雞排店拍影片，因此以「雞排妹」的封號爆紅，姣好豐滿的身材和犀利直爽的說話風格是她的特殊魅力，曾經引起不少爭議，卻也讓她一路紅透透，除了上過不少綜藝節目之外，平時鄭家純也經常發表自己對公共議題的觀點與言論，甚至因此受邀參加政論節目的錄影，年紀輕輕的表現可圈可點。

第七名：鄭家純 雞排妹（Facebook@雞排妹ili鄭家純）

+ 15 + 14 + 13

第六名：嘻小瓜

嘻小瓜常常在電視上男扮女裝表演，最厲害的身份就是，他是韓團twice成員周子瑜出道前的舞蹈老師！嘻小瓜參加過的綜藝節目錄影用十根手指頭再加十根腳趾都數不清，舉凡《完全娛樂》、《康熙來了》、《超級模王大道》、《娛樂百分百》、《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《麻辣天后傳》等節目都有他的蹤跡。

第六名：嘻小瓜（Facebook@嘻小瓜 - 謝文傑 kuakua）

百大台灣通告藝人第5至第1位▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月03日至2019年09月30日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『通告藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

到底是在跟誰打招呼啦！網路用語「是在哈囉」到底什麼意思？ | 網路人氣話題

整個人脫胎換骨！驚呆網友的20大「狂變系」女星 | 每日排名調查 | 第1頁

《罪夢者》上線遭評「大爛片」！3大吐槽點讓好感度急降 | 網路人氣話題

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】