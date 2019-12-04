木村拓哉驚變白頭佬？　新劇《教場》化身魔鬼教官淘汰學警冇情講

據日本媒體報導，富士台建台60周年紀念特別劇《教場》將於2020年1月4日、1月5日播出，木村拓哉在劇中飾演員警學校的冷酷教官，劇中白髮戴眼鏡角色造型公開，與過去完全不同，他還爆料片場會有人認不出他，對扮相很有自信。今天，富士台發表了該劇的最新預告片。

該劇改編自長岡弘樹的暢銷員警小說，講述超級嚴格的老師與個性十足的學生之間較量的教育故事。木村拓哉在劇中飾演冷酷教官風間公親，他認為員警學校不是培育優秀警官的機構，而是淘汰不合格人員的地方。原著中，這個人物嚴肅，一頭白髮，戴眼鏡，很多觀眾表示無法想像木村拓哉扮成這樣，但是從已曝光的照片來看，木村拓哉非常適合這個角色。

劇中飾演木村拓哉學生的有工藤阿須加、川口春奈、林遣都、葵若菜、井之脇海、西畑大吾、富田望生、味方良介、村井良大、大島優子、三浦翔平等，飾演員警學校教員的有小日向文世、佐藤仁美、和田正人，其他演員還有石田明、高橋光、筧利夫、光石研等，編劇由製作《跳躍大搜查線》系列的君塚良一擔任。

我想這作品恐怕會成為沒看過的、從未體驗過的作品，所以應該有很多人會感到驚訝吧。作為製作一方，作為演員的職責，只能全力做好作品，所以希望大家能期待著這部新劇。 木村拓哉

原作《教場》講述的是一位擅長監察力的教官，揭露在極限狀態下生存下來的學生各自不同想法的懸疑作品，以及學生們在殘酷的員警學校中覺醒的青春故事，也是嚴格的領袖教師和充滿個性的學生們，用鋼鐵般的意志面對的人性的側寫。

故事舞台選擇了員警學校中展開是新鮮的嘗試，而且這部作品的真人版，可以說是真實地描寫了員警學校的情況，所以，日本員警學校在現實中是怎樣的一個地方，便成為該劇一大看點。

原作《教場》改編自長岡弘樹同名小說，講述一位擅長監察力的教官，是一部揭露在極限狀態下生存下來的學生各自不同想法的懸疑之作（《教場》原著封面）

木村拓哉飾演的員警學校的教官認為：「員警學校並不是為了培養優秀的員警的機關，是淘汰沒有適應性的人的場所。」這個教官是會對遭受糾紛的學生毫不留情地要求其提交退學申請的無情男子。在過於嚴格的紀律中生活的學生們，所產生的動機也多種多樣。為了在名為員警學校的生存遊戲中生存下去，他們不斷產生新的秘密和想法。

這部劇一共涉及90個學生，到底有多少人能活到最後，有多少人能拿到畢業證書呢？木村拓哉飾演的男主角能分別解決學生們發生的各種事件，發掘複雜交織的真相嗎？而且，持續給予學生們不合常理的謎之考驗的他，真正目的是什麼？

既是冷酷穩重的教師，也是具有卓越的觀察能力和推理能力的名偵探，飾演充滿謎團的存在的男主角風間的木村拓哉，從劇本創作初期就到真實的員警學校考察，親眼目睹了真正的「教場」，與製作人和導演討論細微的設定等，加上劇本的打磨，演繹出與原作不同的男主角。木村開拍前積極參加員警學校的活動，與扮演學生的演員一起面對嚴格的訓練，不愧是對觀眾認真負責的日劇之王。