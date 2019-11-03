【木村拓哉已out？】日本年輕人拒穿牛仔褲　慘被淘汰有呢4大原因

要數歷久不衰的的時裝單品，牛仔褲必定上榜，無論任何顏色或款式，相信人人的衣櫃中都最少有一兩條牛仔褲「看門口」。不過潮流隨時代轉變，今時今日走在潮流尖端的日本年輕人竟紛紛表示不願再穿牛仔褲，反而喜愛以休閒褲或運動褲代替，究竟牛仔褲被淘汰是「為世所逼」，還是另有原因？

日本天王木村拓哉年初與竇靖童一同成為牛仔褲品牌代言人，但近日有日本節目卻指出當地年輕人均不願再穿牛仔褲。（資料圖片）

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日本天王木村拓哉相隔20年，再次穿上經典品牌牛仔褲，夥拍舊拍檔王菲的親女竇靖童一同成為代言人，兩人於列車車廂鬥舞的廣告片段更引起熱論。不過在日本年輕人的時裝穿搭網站中，牛仔褲的身影卻「買少見少」，故當地TBS電視台的新聞節目「Nスタ」早前於被稱為潮人集中地的東京澀谷區街頭，訪問了多名年輕人對牛仔褲的看法，令人震驚的是，以往幾乎人人衣櫃都有的牛仔褲，竟開始被嫌棄甚至淘汰。

不少受訪年輕人都直言不願穿牛仔褲，表示平日更愛穿運動或休閒褲，一星期可能只有一日會穿牛仔褲，更有人指牛仔褲是「四五十歲大叔才會穿的」，令節目嘉賓都大跌眼鏡，究竟曾經風靡一時的牛仔褲是從何時被年輕一代放棄呢？

日本年輕人的時裝穿搭網站中，牛仔褲的身影已經「買少見少」。（WEAR.JP網站圖片）

1. 着上身不舒服已經輸了

雖說有一定質素的牛仔褲無論是剪裁或用料都有保證，穿上數百次也不是問題，但牛仔布料始終有「先天缺憾」，首先是容易甩色，穿着時或會令其他衣服及配飾染上顏色。加上牛仔布相比其他布料厚重又不透氣，穿起來行動不夠方便，遇上下雨的話更會黏於腳上，非常難乾，有日本年輕人正正因為不喜歡出汗或下雨時黏答答的感覺，果斷放棄穿牛仔褲。

日本的年輕人普遍認為牛仔褲穿起上來不舒服，不少人果斷放棄。（資料圖片）

2. 款式大同小異，一個字總結：悶！

過往30年，牛仔褲在明星效應影響下，百搭時裝單品的地位一直不能被取代，可是年月過去，牛仔褲無論在款式、顏色或是剪裁上都沒有太大改變，而其他服裝品牌卻不斷推陳出新，提供更多選擇，這對於追求新鮮感、凡事要「打卡」拍照分享的年輕人來說，當然不會再對「放上IG都呃唔到like」的牛仔褲感興趣。

年輕人愛新鮮，多年來沒有太大改變的牛仔褲吸引力自然減低。（WEAR.JP網站圖片）

3. 潮流轉變，休閒運動服飾成主流

隨着潮流轉變，以往被視為「頹着」或老套的運動服飾開始獲得設計師的注意，令運動服也能登上天橋，成為最潮打扮，分薄了牛仔褲在時裝界的影響力。加上現今年輕人重視個人風格，比起有不同顏色、長度的休閒褲或裙，人有我有而且價錢不便宜的牛仔褲當然顯得較為遜色。

年輕人重視個人風格，不會甘於選擇人有我有的牛仔褲。（WEAR.JP網站圖片）

4.「必勝穿搭」不再，未能吸引異性

年輕人當然是「戀愛大過天」，約會的服飾當然要細心選擇，過往牛仔褲是仍是潮物時，約會當然要將最合身、最潮的一條放到身上，可是當牛仔褲吸引力漸漸下降時，要給予對方好印象，在群體中「突圍而出」的話，年輕人自自然然會選擇其他服飾，畢竟令異性有心動的感覺才是最重要呢。

牛仔褲吸引力不再，要奪得異性芳心，當然要選擇其他服飾。（WEAR.JP網站圖片）