應采兒否認Jasper來台升學　台網紅館長直播鬧陳小春

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早前盛傳陳小春與應采兒的兒子Jasper（陳胤捷）在台北讀書，於台北安和路一間老牌貴族學校的附屬幼稚園上學。而該學校亦是應采兒的母校，1期學費就高達10萬台幣（大約2萬5千港幣）相當昂貴。當外界對此事不斷進行討論之時，就有香港媒體向應采兒求證，她就公開表示Jasper只是去當地交流而已，目前仍在香港就讀。

館長針對Jasper來台讀書一事作出回應。（館長Facebook圖片）

而台灣網紅館長（陳之漢）就看不下去他們夫妻「講一套做一套」的行為，先後在社交網站發文與開直播批評陳小春送兒子來台就讀一事，他貼文留言說道：「陳小春你全家滾回去中國」掀起網友熱議。事實上在香港社會運動期間，陳小春就公開表態過個人立場，亦響應過「我是護旗手」的活動，亦正因為如此館長就非常不明白身為政協的他，為何不敢送兒子回內地讀書而選擇來台就讀。

館長在個人頻道對此事說道：「你身為政協你為什麼要把你的小孩送來台灣？你為什麼不把小孩送去大陸念書，大陸這麼好就像你講的進步很快，一個堂堂的大陸政協居然不敢，小孩子不敢去念大陸學校，要來台灣辦交流。」

有報道指Jasper降班去台北讀書。（《爸爸去哪兒》微博圖片）

而針對應采兒回應Jasper只是來台灣交流一說，館長始終難以相信她所講的說話：「幼稚園辦交流我第一次聽到，我小孩也是幼稚園。我為人父母周遭這麼多朋友，這麼多有小孩的人，我真的第一次聽到幼稚園這麼小的小孩就在辦交流的。你們大陸政協還要把小孩子帶回台灣交流，為什麼不把小孩子送回大陸最頂尖的學校。」

網友留言。（網上截圖）

館長講到怒氣沖沖。（館長直播截圖）