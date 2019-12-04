「小鄧紫棋」被脫衣走光短片瘋傳　蕾菈澄清：一直傳煩不煩？

蕾菈（Lyla）有著「小鄧紫棋」的封號，說話風格辛辣又大尺度，甚至坦言自己都會找認識的人一夜情，認為女生也能有抒發情慾的權利。近日網路上流傳一支聲稱是她和男生調情時露點的影片，引起外界不小議論，對此，她也發文做出回應。

蕾菈有著「小鄧紫棋」的封號。（IG@la.112814）

在網路上流傳的影片中，可見當時拍攝的燈光昏暗，片中的女子胸前雄偉，穿著平口白色上衣，坐在一個男子腿上嬉鬧調情，玩到興頭上，男子突然伸手把她的衣服往下拉，瞬間露點的畫面讓人看得臉紅心跳，流傳影片的網友還說：「據說是蕾菈不知道是真是假？」

對此，蕾菈在IG的限時動態發文澄清：「我在（再）說最後一次，這就不是我，我胸部沒有那麼大也沒那麼挺，而且我頭髮也沒有那個長度過，不要在（再）亂傳亂講是哪裡有病，這如果是我我出去被車撞死，一直傳一直講煩不煩，吵死！」

蕾菈謙稱：「我胸部沒有那麼大也沒那麼挺。」（IG@la.112814）

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人紅是非多，蕾菈日前才在個人Instagram限時動態發文，並曬出一張對話截圖，原來是她過去曾和某家廠商合作當內衣的模特兒，但是對方竟未經過她同意，擅自將照片使用在減肥產品的廣告，她發現後氣得直接私訊對方理論。

蕾菈早前被曾經合作過的廠商擅自將照片使用在減肥產品的廣告。（IG@la.112814）

只見對話中，蕾菈請對方把照片撤掉，並表明：「當初拍攝並沒有說可以讓你拿去做賣瘦身產品的商業用途，而且連問都沒有直接使用有點太過分太沒禮貌了吧？」沒想到對方不讀不回，她無可奈何之下只好放話：「如果不讀不回我請經紀人處理了。」

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