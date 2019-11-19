韓網紅穿低胸直播玩《Ring Fit Adventure》　攰到翻白眼惹網民FF

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任天堂最新推出的健身體感遊戲《健身環大冒險》（Ring Fit Adventure），除了將健身的姿勢融入RPG（角色扮演）類型遊戲之外，還找來日本「國民老婆」新垣結衣代言，發售後引起高度關注，不少實況主也紛紛試玩給網友們看。

韓國實況主야생의딸기在Twitch上直播攻略遊戲的片段，從起初測試體能狀況，一路到手臂、大腿、及肺活量都以直播的方式進行，一路闖關累積了不少粉絲。

韓網紅玩得開心，網民亦睇得興奮。（Twitch@야생의딸기）

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《健身環大冒險》可以透過Switch的Joy-con手把進行感知，並針對玩家的年紀、身體狀況來給予合適的運動關卡，期間可以利用健身環對怪物、惡魔等進行攻擊，將健身融入遊戲之中，非常有趣。

韓網紅癱軟翻白眼樣逐格睇▼▼▼

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此外，《健身環大冒險》自10月18日發售以來，在全球刮起一陣旋風，台灣地區更是賣到大缺貨，許多網友想購買遊玩，恐怕得先預購，等到年前才有辦法拿到實體遊戲。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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