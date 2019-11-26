台網紅試穿UNIQLO童貞殺發熱衣　拍開箱片惹網民集體流鼻血

日本平價時尚品牌Uniqlo日前推出一款「Heattech極暖全身衣」爆紅，引發不少女網友躍躍欲試，YouTube咪妃最近跟上熱潮，購入2件發熱衣，並直接在鏡頭前秀出試穿成果：「單穿真的是還蠻害羞的，就是很像要穿一個戰袍。」

咪妃開箱Uniqlo發熱衣。（IG@juliamisakii）

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該款發熱衣之所以造成轟動，是因為它的剪裁神似「童貞殺」和「死庫水」。咪妃親自開箱實穿灰色高領的款式，貼身剪裁完美包覆出渾圓胸型，展現纖細腰身，害羞地跪坐在沙發上，蜜大腿一覽無遺，胸腰腿3方位全解放，她坦言這個造型「會讓人遐想」。

咪妃坦言這個造型「會讓人遐想」。（IG@juliamisakii）

此外，咪妃也大方套上另一套黑色圓領的款式，只見她對著鏡子自拍，該件發熱衣襯托出窈窕體態，她大方以正面、側面入鏡，隱約露出該邊和屁股蛋，讓不少男粉絲狂噴鼻血：「身材真的有好」、「為什麼衣服穿在妳身上卻是我發熱呢」、「啊嘶～～。」

咪妃也大方套上另一套黑色圓領的款式。（IG@juliamisakii）

至於這類衣服的穿搭方式，咪妃表示其實把它當普通的灰色上衣即可：「尤其現在很流行把衣服紮到褲子或是裙子裡，那看起來就是整個腰線往上提，腿看起來更長…這個只是單純覺得說活動都很舒服。」

咪妃不時在IG分享性感照。（IG@juliamisakii）

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