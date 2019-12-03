TVB神秘合約准許藝人亮相其他台　自由度高咗但冇人敢去？

近年TVB不少小生花旦相繼離巢，備受力捧的「十優港姐」麥明詩（Louisa）早前約滿後放棄做「親生女」，轉簽一年一騷的「綠葉約」，不少網民都大感不捨。日前有報道指TVB突然「放生」藝人，准許藝人亮相其他電視台，而莊思敏（Jacquelin）及白雲更已經簽了這份新約，日後有更多發展機會！

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麥明詩（Louisa）早前約滿後放棄做「親生女」，轉簽一年一騷的「綠葉約」，不少網民都大感不捨。（IG@louisa_mak）

Louisa早前由經理人合約（親生女約）改簽一年一騷合約，希望可以有更多時間向自己最在行的法律界發展。對於報道所提及的新約，Louisa在接受《香港01》訪問時就否認自己是簽了這份新約：「其實每個Artist嘅情況都唔同，因為我本身係香港小姐出身，亦都係無綫嘅經理人合約，每個Case都唔一樣啦。可能有啲人係另一種約，咁佢哋本身未必係無綫嘅經理人合約。」而對於未來的發展，她就表示目前還要適應新環境，幕前工作就要看情況來接，但亦不會排除。

Louisa參加《2015年度香港小姐競選》並奪得冠軍寶座，近年備受力捧。（視覺中國）

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據知TVB藝人合約大致分為經理人合約、基本部頭合約、外援部頭合約、歌星合約及代理人合約，雖然每種合約都有不同的安排，但就全部都規定藝人不能在其他電視台亮相。不過日前有報道指Jacquelin同白雲簽了一張新合約，兩人之後可以亮相其他電視台。Jacquelin亦有承認此事：「一年6騷，係可以亮相其他電視台。自由啲，但其實我無咩影響。（會唔會考慮上其他台嘅節目？）我都係揀TVB，其他嘅有先再諗。」

莊思敏（Jacquelin）承認已經簽了新約，一年六騷，可以亮相其他電視台。（IG@jacquelinchng）

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新約准許藝人亮相其他電視台，看起來絕對有「着數」，所以有網民推測此舉不但可以留住旗下藝人，或許可以吸引已經離開的前TVB藝人回巢。不過問到今年5月離巢的李天翔會否回巢時，他就表示暫時不會考慮：「其實之前家豪哥開《逆天奇案》都有搵我，但因為同我拍電影撞咗期所以冇拍。我覺得暫時Keep住而家嘅情況會好啲，如果佢哋有需要我嘅，我有時間嘅咁我都會返去幫手，但如果簽返佢哋我暫時唔會諗住喇，我都想趁有時間試下出面有冇其他嘢適合我。」

李天翔在《解決師》中擔任第三男主角，戲份相當重。（劇照）

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而效力無綫30年的甘草演員劉桂芳，今年年初在Facebook表示自己被改為Part Time，人工更減了95%，不少網民都為她抱不平，但她最後還是決定做下去。對於這份新約，劉桂芳在接受《香港01》訪問時就表示不清楚：「其實我已經好少返工，我呢啲老嘢做得啲乜呀，冇咩所謂啦。還掂我都已經係退休年齡，唔會咁搏命。同埋我份人又好怕陌生，叫我去內地做嘢我又三唔識七冇朋友，所以我都唔敢。公司搵我做我咪做，冇嘅咪當休息囉。」

劉桂芳效力無綫30年，但今年年初年初在Facebook表示自己被改為Part Time，人工更減了95%。（資料圖片）

新約對藝人來說自由度更高，發展機會亦相應增加，但始終TVB與其他電視台是競爭對手的關係，若然旗下藝人真的選擇上其他台的節目，極有可能被視為是「背叛」公司，對TVB不夠忠心，幫外人打擊自己人，從而影響自己在TVB的發展。所以以這種情況推斷，簽了這份新約的藝人，日後也未必真的會亮相其他電視台。

據知白雲也簽了新約。（IG圖片/@snowybai）