【高以翔逝世】「食屎名嘴」宋祖德乘機抽水：如非猝死誰識你？

台灣男神高以翔在內地錄製節目《追我吧》期間猝死，讓親友與粉絲們極其悲痛。不過，繼早前有浙江衛視女主持人王利在微博PO文，疑似影射高以翔過世並不可惜，被大批網友砲轟後，現在又有內地名嘴發文暗指高以翔知名度低，為何外界要不停報導炒作？令高以翔粉絲不滿留言炮轟。

內地「食屎名嘴」宋祖德經常到處辣火頭，曾斷言王菲謝霆鋒已分手否則食屎、扛上霍建華林心如夫婦、及作出要廣電總局封殺鹿晗等出位言論：

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一個普通的藝人，知名度極低，也沒有什麼獲獎的影視作品，如果不是突然死了，有幾個人知道這人的名字？...他對社會有過什麼傑出貢獻？ 內地名嘴宋祖德

宋祖德又指「媒體狂歡了一個星期，天天炒作這個死人」，覺得媒體為何不去報導那些為了民眾獻出寶貴生命財產的軍人、消防員、警察等，認為這種現象是嚴重扭曲價值觀。

宋祖德還發文批評小S徐熙娣「別拿死人炒新聞」、「高活着的時候，為什麼小S從沒有說過他好話，人死了，假惺惺流眼淚，虛偽！虛偽！虛偽！！！」，還嗆聲「小S別被我遇見，我不敢保證我能管住自己的小粉拳。」

宋祖德經常炒作話題，今次高以翔逝世一事自然也不放過（微博＠宋祖德）

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