歐陽娜娜微博Po買餸籃無辜捱轟　哀悼高以翔被指借機「蹭熱度」？

台灣男神高以翔猝逝震驚演藝圈，許多明星紛紛在社群網站上哀悼，歐陽娜娜卻因轉發演員宋佳發文「高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己」，遭網友怒轟「蹭熱度」，甚至有網友要她退出演藝圈。昨（2日）她share新相時，慘遭網友瘋狂嘲諷，更登上微博熱搜。

當熬夜變成敬業，當拚命當成應當，當生命不在的時候，誰來保護誰。高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己、愛護自己 內地女星宋佳

內地女星宋佳Po文悼念高以翔，豈料歐陽娜娜也轉發該則貼文，並附上雙手合十的圖案以示哀悼，卻慘遭許多內地網友砲轟。網友們認為目前最重要的是追究節目組的責任，並非將焦點轉移到藝人的安全上，歐陽娜娜因此遭痛批是在「蹭熱度」。

昨天歐陽娜娜曬出美照並提到「喜歡這個菜籃子」，豈料貼文下方引來眾多網友狂酸：「高危行業」、「娜比，vlog高危，別拍了」（微博＠歐陽娜娜Nana）

昨天歐陽娜娜曬出美照並提到「喜歡這個菜籃子」，豈料貼文下方引來眾多網友狂酸：「高危行業」、「娜比，vlog高危，別拍了」、「拎著菜籃子太危險了，快放下，別把命丟了」、「菜籃子高危」、「娜娜，太高危，沒保障，去賣菜吧」、「快放下菜籃子吧，多高危啊，累死你咋整。」

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