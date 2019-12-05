【鳳弈 ．劇透】凝芝言語挑釁刺激皇后　魏廣軍情告急請皇上親征

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無綫熱播內地古裝劇《鳳弈》上回講到葉凝芝深得皇上喜愛而獲封為妃子，不過凝芝的內心只喜歡魏廣一個，但皇上卻只要凝芝留在他身邊就好。

皇上非常喜歡凝芝。（劇照）

凝芝非常明白皇上的苦心，可是她還是希望做一個自由人回歸戲班。皇上表示只要她留在皇宮才能保護自己與家人的安全，否則北應王會用盡一切手段去對付她的身邊人。凝芝明白這一切自然地選擇留在皇宮。另外，因為凝芝封為妃令皇后甚是不快，一次眾多妃嬪來到皇后宮殿請安，沒想到凝芝沒有前來令皇后大怒，於是絕食抗議，此事令皇上認為皇后爭風吃醋是給自己增加負擔。凝芝得知皇后多日不進食後，就主動前去皇后勸說，用言辭刺激皇后，最終成功令皇后進食。

皇后絕食不滿皇上封凝芝為妃。（劇照）

另一邊在外打仗的魏廣不斷被敵軍進逼，在軍情告急下，魏廣修書請皇上御駕親征，但皇上對此非常有疑慮，因戰場上生死難卜，而且他更是一國之君，這個險他不能冒。當他不敢答應魏廣的請求時，凝芝就向皇上苦苦哀求，最終皇上答應抵達戰場，令戰場上將士們氣勢大增，最終取得勝利。