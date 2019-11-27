TVB播內地古裝劇口碑都叫好　《鳳弈》有黎耀祥加持都冇用？

近年無綫電視（TVB）不斷買外購劇於黃金時段播出，單是2019年就有三部內地劇包括《皓鑭傳》﹑《倚天屠龍記》與正播出的《鳳弈》，可算是近幾年所播出的頻率之最。而翻看從前TVB所挑選的內地劇，這些劇集幾乎都是在內地率先走紅的，然後在香港播出幾乎口碑都俱佳，《延禧攻略》﹑《武則天》就是最佳例子。

但最近承接《牛下女高音》於黃金檔播出的《鳳弈》似乎氣勢不佳，皆因話題度在香港不高，就連電視友都紛紛表示沒有興趣追看。眼看大家的意見，該劇似乎在香港口碑不佳，連有視帝黎耀祥的演出都難以挽救收視，不禁令人聯想該劇會不會低過2016年播的《琅琊榜》記錄，成為近年於黃金時段播出的內地劇最低收視劇集呢？

《鳳弈》目前在黃金時段播出。（《鳳弈》微博圖片）

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事實上在TVB自2015年播出的內地劇來看，這些劇集清一色在內地收視高企大受歡迎。如2015年播出的《武則天》口碑俱佳，最高收視有37點最低平均收視則有24點。同年播出的《無心法師》最高有26點，最低平均有21點。而2017年播出的《射鵰英雄傳》最高收視有30點最低則平均是23點，而2018年播出的《延禧攻略》最高收視有37點最低平均有24點。但在2016年播出的《琅琊榜》收視就非常不理想，最高收視只有20點最低則是17點，該劇則成為TVB近年播出的內地劇最差收視劇集，其致死原因是劇集節奏慢被吐嘈「無聊」令電視友紛紛棄劇。

《延禧攻略》去年在香港大受歡迎。（網上圖片）

《琅琊榜》是近年黃金時段收視最差的劇集。（《琅琊榜》微博圖片）

而近來播出的《鳳弈》極有可能會打破《琅琊榜》的記錄，事關該劇的男女主角對於香港觀眾來說非常陌生，而且女主角何泓姍的演技太浮誇，在內地被網友批評得一文不值，甚至於話她是「有顏沒演技」，好多時都是用同一個表情甚至於眼神空洞無光去表達情緒。雖然有視帝黎耀祥加盟，其演技絕對是得到大家認同的好，但單憑他一個人有好演技是難以支撐一整套劇集，所以有網友亦替他感到可憐，認為他是被女主角拖下水了。另外，該劇在內地口碑差勁話題度不夠，收視亦不太如理想，TVB選擇外購該劇在黃金時段播出，極大可能只是因為黎耀祥的關係而已，但亦難以有起色。

何泓姍被批評演技太浮誇。（微博截圖）

在劇集播出短短一星期之後，網上討論度幾乎是一致差勁，不是說「熄電視」就是「好似好悶唔會睇」等留言。觀眾不感興趣，可能令該劇收視可能會一直低迷，另外加上近來的社會運動，不少人都拒絕觀看TVB的節目，所以種種因素加起來《鳳弈》絕對有可能會成為《琅琊榜》第二的。

網友留言。（網上截圖）