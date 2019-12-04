【鳳弈 ．劇透】凝芝被皇上睇中封妃　為救姐妹被廣定王刁難

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無綫熱播內地古裝劇《鳳弈》愈播愈緊湊，葉凝芝（何泓姍飾）自護駕有功救了皇上之後，就向皇上討賞賜，最終獲得女官一職，吩咐她徹查後宮不平之事。正正因為獲得皇上的賞識，凝芝的前途看似一凡風順，其實仍然有不少阻礙。

凝芝已經升為女官。（劇照）

因為一次好姐妹班鈴兒被北應王調戲，此時凝芝看見二人就聯手對抗他，沒想到在過程中北應王被瓷器刮傷至死，她們就順道將他運出去埋藏，沒想到被宮人看見驚動了皇上。而皇上就從凝芝的臉上看得出此事與她有關，當皇上從她口中得知全部真相之後，為了救她便只好做了一場戲，封她為妃，助她走出困局。當然封妃一事皇后得知之後大怒，而且不停受郎坤的唆擺，向太后道出凝芝與魏廣有一段情，望阻止封妃。

太后答應封凝芝為妃一事了。（劇照）

皇宮上下知道殘暴好色的廣定王回宮，凝芝提醒身邊的好姐妹要小心他，沒想到廣定王果然從梨花學堂挑選十名宮女來伺候，使她們飽受折磨。而凝芝見狀非常不滿，決心救回那些姐妹，於是就前往去找廣定王。廣定王拒絕凝芝帶走一班好姐妹，於是就開出條件，沒想到凝芝照樣做，喝下十杯烈酒換回十名宮女。皇上見凝芝醉醺醺，就突然向她表白講出愛慕之心，但遭凝芝拒絕，而凝芝亦向皇上表明自己內心只有魏廣一個，望皇上眨自己為庶民，回到自己應該去的地方，就是戲班。

凝芝向皇上表明自己只喜歡魏廣。（劇照）