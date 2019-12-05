瑜伽大師Bikram滿口謊言　Netflix紀錄片揭涉性侵學員仍逍遙法外

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紀錄片主要講述瑜珈大師Bikram Choudhury如何靠教授瑜珈賺錢，及在誘騙學生跟自己發生性行為。（Netflix圖片）

近年世界各地都積極推行全民運動，希望大家能夠多做運動，擁有健康人生。由於香港人工作忙碌，經常要熬夜OT，每天在公司坐足十幾小時，漸漸養成了久坐不動的不良習慣。如果想做運動，但又不想跑步或者做Gym，瑜伽對女士來說，實在是一個不錯的選擇，若想出多點汗，不少人都會嘗試高溫瑜伽。不過，最近在Netflix上架的紀錄片《瑜伽大師的魔爪》（Bikram: Yogi, Guru, Predator）中，就講述了高溫瑜伽創辦人Bikram Choudhury，涉嫌強姦至少5位女學生的駭人事蹟。

高溫瑜伽（原名為Bikram Yoga）由24種伸展動作及兩組呼吸法組成，並在38℃至41℃的高溫環境完成整套動作，屬於中強度柔韌性運動。高溫瑜伽能改善脊椎柔軟度，同時借助扭轉彎曲伸展的靜態動作直接刺激神經和肌肉系統，除有效減輕體重，更能改善身體痛症和改善情緒問題，所以深受女士歡迎。聲稱自己是始創人的Bikram在70年代去到美國教授及推廣瑜伽，更因為醫治好美國總統尼克遜的痛症，而獲得美國居留權。這段時間，Bikram掀起了一股學習瑜伽的熱潮，連「貓王」Elvis Presley、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、米高積遜（Michael Jackson）、佐治古尼（George Clooney）以及羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）等都是他的學員。

Bikram靠教授瑜伽而變得富貴，不少上過他的瑜伽班都為之而著迷。每次上課，他只會穿上黑色泳褲，以半罵半哄的方式來鼓勵大家挑戰訓練極限。有學員表示Bikram令人著迷的地方，就是他能夠在你身上看到你自己看不見的潛能，在上高溫瑜伽課的感覺就好似「原力覺醒」一樣。無論身體及心靈上，在你不斷挑戰極限時排毒。不過如果有興趣成為導師的話，就要參加他舉辦的訓練營，完成後就能獲的Bikram的許可才能開班授徒。要參加這些訓練營絕對不容易，首先你要付10萬美元學費（折合約港幣78萬），被選中的「幸運兒」亦要額外付上「肉金」。

紀錄片中訪問了幾位控告Bikram強姦及性侵的學員，其中一位來自印度的女生Mandeep憶述當時在訓練營所發生的事。當時凌晨兩點左右，Bikram借按摩為名，叫Mandeep去自己的酒店房間。進入房間後，Bikram就要求Mandeep為自己按摩，並叫Mandeep按摩他大腿內側，然後說：「按摩我的陰莖！」Mandeep當時一片空白，回過神後立即拒絕並跑回房間。

而想開設屬於自己的瑜珈工作室的Larissa就直言，當時跟Bikram的家庭關係很好，亦有段時間住在Bikram家中。有天晚上，Bikram竟然借看電影為名，強姦了Larissa。不過因為Larissa為了成為能夠教授Bikram瑜伽的認證導師，而選擇繼續留在Bikram身邊。多年後，當Larissa在新聞上看到另一受害人Sarah控告Bikram才得悉自己並不是唯一受害者。

雖然被控告強姦，Bikram高調地接受傳媒訪問，他在新聞節目上否認控罪，並表示自己根本不需要這樣做：「如果我想跟女生發生性行為，我不需要攻擊、強姦、虐待、侵犯她們，世界上有幾百萬的女人排隊，自願跟我發生關係。」而大部分Bikram的學生都不相信這位瑜伽大師會做出這些事情，反指受害人想在Bikram身上獲取金錢而誣衊他。另外，亦有報導指Bikram在上課時只穿上泳褲，及限制學員穿上暴露的瑜伽服裝，根本就是想在課室內營造淫穢的感覺。

在瑜伽姿勢修正課，Bikram會將身體挨近學員作為性侵的第一步。（電視畫面）

由於事態嚴重，不少人開始調查Bikram，並發現他滿口謊言。有記者拆穿他根本沒有在尼克遜手上取得「綠卡」（美國永久居留權），就連他所教授的瑜伽根本不是他創立出來的，而是他的師傅Bishnu Ghosh為治療痛症而創出來的。後來，Bikram再被其聘用的律師控告不合理解僱罪成後，竟然為了保存資產而跟太太假離婚，並逃離美國。另外，因為洛杉磯地區檢察官不願意以性侵和強姦的名義來刑事起訴有財有勢的人，令至少5位受害人至今仍未能沉冤得雪。而Bikram直至現時每年如常舉行訓練營，今年11月25日亦在西班牙開班授徒，繼續逍遙法外。