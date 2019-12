【權力遊戲】HBO推出DVD藏最終季劇情疑團　Jon Snow無心殺龍母？

播足8年的HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)於今年5月圓滿結束,雖然劇情不能接受又有穿崩位,令劇迷大失所望,但仍然在2019年艾美獎奪得最佳劇集,可見劇集點衰都影響不到在劇迷心目中的地位。繼早前宣布開拍講述Targaryen的家族內戰為主題的前傳,日前HBO又再宣布為劇集推出DVD,碟內更會大爆最終季劇情的5大疑團!

原來Jon Snow冇心殺死「龍母」?

根據外國傳媒報導,DVD內會收錄獨家幕後花絮紀錄影片《Duty is the Death of Love》、最終季的製作過程,以及刪減畫面,亦會拆解被劇迷怒插的最終季劇情疑團。先說在大結局中,Jon Snow(Kit Harington飾)殺死「龍母」Daenerys Targaryen(Emilia Clarke飾)的一幕。其實Jon Snow一開始去到鐵王座(IronThrone)面前時,根本沒有意圖要殺死龍母,但令他想下手的關鍵,在於龍母死前的那番言論。Kit Harington在訪問中解釋Jon Snow這個角色的心情,並指最後一刻之前,並沒有意欲去背叛龍母:「Jon Snow當時腦中有很多想法,但因為他深明Daenerys不會接受任何人的意見,這代表Daenerys會殺了Jon Snow的妹妹Sansa和Arya,最後要在家人和Daenerys兩取其一。」

Drogon燒毀鐵王座的真正原因

在龍母被Jon Snow殺死後,「火龍」Drogon將鐵王座燒熔。早前《權力遊戲》劇本被公開後,大家所知道的是,Drogon發脾氣或者傷心過度而毀滅了王座,令劇迷對劇本更加失望。不過根據最新消息,創作人兼編劇David Benioff提出了一個很合理的見解,他直言Drogon的內心一定不只是發脾氣這麼簡單,一條擁有靈性的龍必定心繫龍母:「如果Daenerys不能登上鐵王座,也沒人可以登上這個寶座。」,而將王座完全燒毀。

Jaime跟Brienne的哭別戲 竟然暗藏秘密對白

除了精采的權鬥,相信不少劇迷都很喜歡Brienne(Gwendoline Christie飾)跟Jaime(Nikolaj Coster-Waldau飾)之間的感情線。這條感情線由第二季開始鋪排,兩人起初由仇人變成戰友,再變成「情侶」,很多劇迷都很期待兩人能夠開花結果,可惜在最終季,Jaime決定Kings Landing救Cersei。David Benioff透露在Jaime含淚告別Brienne的那場戲中,原來有一句秘密對白沒有寫進劇本,為了希望Brienne不要在留戀自己,Jaime說了一句傷害Brienne的說話,就是「我根本不愛你,沒有人會愛你。(I don't love you. No one loves you.)」真正的意思是,如果我不愛你,就不會有人愛你,言即:我好愛你,但Jaime為了不讓Brienne留戀,只好忍心講反話。

Bran Stark最後成功登上鐵王座。(劇照)

Bran Stark登上鐵王座是最佳人選?

鐵王座是整套劇的最重要元素,所有人都為王座鬥個你死我活,所以最後由Bran Stark(Isaac Hempstead Wright飾)登上鐵王座實在不是劇迷心目中最理想的人選。節目創作人David Benioff公開Bran Stark上位,是為原著作者George R.R. Martin的小說大結局作準備。飾演Tyrion的Peter Dinkalge解釋Bran是劇中最單純的人,而他不能傳宗接代是最大關鍵,因為在Westeros的歷史中,繼承的王位這個傳統根本就是不停輪迴。

Brianne想起Jaime都不禁傷心痛哭。(劇照)

White Book中的書法 真的出自Brienne手筆

當Jaime死後,不知道大家是否還記得Brienne要在White Book中寫下關於Jaime生平的英勇事蹟,而White Book中的筆跡其實真的出自演員Gwendoline Christie的手筆。接受訪問時透露,雖然這場戲很簡單,但製作團隊都花了三天才完成拍攝,而Gwendoline更為這一幕而去學書法。