【權力遊戲】HBO推出DVD藏最終季劇情疑團　Jon Snow無心殺龍母？

播足8年的HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）於今年5月圓滿結束，雖然劇情不能接受又有穿崩位，令劇迷大失所望，但仍然在2019年艾美獎奪得最佳劇集，可見劇集點衰都影響不到在劇迷心目中的地位。繼早前宣布開拍講述Targaryen的家族內戰為主題的前傳，日前HBO又再宣布為劇集推出DVD，碟內更會大爆最終季劇情的5大疑團！

原來Jon Snow冇心殺死「龍母」？

根據外國傳媒報導，DVD內會收錄獨家幕後花絮紀錄影片《Duty is the Death of Love》、最終季的製作過程，以及刪減畫面，亦會拆解被劇迷怒插的最終季劇情疑團。先說在大結局中，Jon Snow（Kit Harington飾）殺死「龍母」Daenerys Targaryen（Emilia Clarke飾）的一幕。其實Jon Snow一開始去到鐵王座（IronThrone）面前時，根本沒有意圖要殺死龍母，但令他想下手的關鍵，在於龍母死前的那番言論。Kit Harington在訪問中解釋Jon Snow這個角色的心情，並指最後一刻之前，並沒有意欲去背叛龍母：「Jon Snow當時腦中有很多想法，但因為他深明Daenerys不會接受任何人的意見，這代表Daenerys會殺了Jon Snow的妹妹Sansa和Arya，最後要在家人和Daenerys兩取其一。」

Drogon燒毀鐵王座的真正原因

在龍母被Jon Snow殺死後，「火龍」Drogon將鐵王座燒熔。早前《權力遊戲》劇本被公開後，大家所知道的是，Drogon發脾氣或者傷心過度而毀滅了王座，令劇迷對劇本更加失望。不過根據最新消息，創作人兼編劇David Benioff提出了一個很合理的見解，他直言Drogon的內心一定不只是發脾氣這麼簡單，一條擁有靈性的龍必定心繫龍母：「如果Daenerys不能登上鐵王座，也沒人可以登上這個寶座。」，而將王座完全燒毀。

Jaime跟Brienne的哭別戲 竟然暗藏秘密對白

除了精采的權鬥，相信不少劇迷都很喜歡Brienne（Gwendoline Christie飾）跟Jaime（Nikolaj Coster-Waldau飾）之間的感情線。這條感情線由第二季開始鋪排，兩人起初由仇人變成戰友，再變成「情侶」，很多劇迷都很期待兩人能夠開花結果，可惜在最終季，Jaime決定Kings Landing救Cersei。David Benioff透露在Jaime含淚告別Brienne的那場戲中，原來有一句秘密對白沒有寫進劇本，為了希望Brienne不要在留戀自己，Jaime說了一句傷害Brienne的說話，就是「我根本不愛你，沒有人會愛你。（I don't love you. No one loves you.）」真正的意思是，如果我不愛你，就不會有人愛你，言即：我好愛你，但Jaime為了不讓Brienne留戀，只好忍心講反話。

Bran Stark最後成功登上鐵王座。（劇照）

Bran Stark登上鐵王座是最佳人選？

鐵王座是整套劇的最重要元素，所有人都為王座鬥個你死我活，所以最後由Bran Stark（Isaac Hempstead Wright飾）登上鐵王座實在不是劇迷心目中最理想的人選。節目創作人David Benioff公開Bran Stark上位，是為原著作者George R.R. Martin的小說大結局作準備。飾演Tyrion的Peter Dinkalge解釋Bran是劇中最單純的人，而他不能傳宗接代是最大關鍵，因為在Westeros的歷史中，繼承的王位這個傳統根本就是不停輪迴。

Brianne想起Jaime都不禁傷心痛哭。（劇照）

White Book中的書法 真的出自Brienne手筆

當Jaime死後，不知道大家是否還記得Brienne要在White Book中寫下關於Jaime生平的英勇事蹟，而White Book中的筆跡其實真的出自演員Gwendoline Christie的手筆。接受訪問時透露，雖然這場戲很簡單，但製作團隊都花了三天才完成拍攝，而Gwendoline更為這一幕而去學書法。