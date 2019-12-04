【多功能老婆】原來係高鐵宣傳片　藝員狂講內地用語

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藍飛（楊千嬅飾）、風華（陳煒飾）、思蕾（朱晨麗飾）在劇中是好姊妹。（劇照）

TVB台慶劇《多功能老婆》播出第二周，雖然討論度未算很高，但亦獲得不少觀眾支持。新劇除了邀請到金牌編劇陳寶華擔任總監製之外，還請來影后楊千嬅及遠赴日本取景，更以4K高清拍攝，絕對是重本製作。不過新劇自播出以來卻惹來不少爭議，有網民認為劇情太「離地」，當中有一些用詞不是港人慣常的用語，不夠生活化，甚至有些突兀位，但從對白中似乎可以探討當中原因。

風華收到瀟灑哥送的靚車。（電視截圖）

在昨晚（3日）播出的一集中，劇情講到風華（陳煒飾）收到追求者瀟灑哥送車作為禮物，於是同好姊妹思蕾（朱晨麗飾）一起試車。另一邊廂，浩田（周柏豪飾）帶佳佳（阮天寶飾）去高師奶（馬蹄露飾）屋企做功課，就在他們剛出門後，藍飛（楊千嬅飾）接到風華的電話，叫她落樓試車。鏡頭一轉，浩田已經載着藍飛、風華、思蕾「遊車河」，相信看到這裏，不少觀眾都會覺得奇怪，明明上一秒浩田帶着佳佳出門，下一秒已經載着三位靚女？

明明上一秒浩田（周柏豪飾）先帶着佳佳（阮天寶飾）出門，下一秒已經載着三位靚女遊車河。（電視截圖）

「遊車河」戲長達4分鐘。帶大家遊覽香港各區的景色。風華更說道：「嘩，高鐵站呀！我以後出差就可以直達上海、北京幾方便。」（電視截圖）

+ 9 + 8 + 7

不止佳佳突然消失，這一場「遊車河」戲更長達4分鐘。這4分鐘的劇情猶如一段香港宣傳片，帶大家遊覽香港各區的景色，包括維港、尖沙咀等等，在經過高鐵站時，風華更說道：「嘩，高鐵站呀！我以後出差就可以直達上海、北京幾方便。」完全道出了高鐵站的便利。而在經過銅鑼灣時，三位靚女見到大廈幕牆更驚嘆：「你睇下個電視幾大，大過戲院睇戲呀！直頭壯觀呀！香港真係好靚好靚呀！」

三位靚女見到大廈幕牆驚嘆：「你睇下個電視幾大，大過戲院睇戲呀！直頭壯觀呀！香港真係好靚好靚呀！」（電視截圖）

在今集尾段藍飛有一段心裏話，話想去內地工作。（電視截圖）

+ 7 + 6 + 5

今集多次宣傳香港的靚景，更講明可以搭高鐵直達內地大城市，或許是想藉此向內地觀眾宣揚香港的種種好處。其實以演員陣容、幕後製作、投放資源來看，《多功能老婆》絕對算是重頭劇，再者寶華姐曾在內地發展多年，在對白中加入貼近內地觀眾的元素，相信也是希望吸引更多內地粉絲。可惜這套劇不但不是合拍劇，也沒有在內地視頻網站播出，令內地觀眾沒辦法同步收看，編劇加入的一些小心思在本地觀眾看來似乎就變得突兀，令人尷尬。

佳佳唱《男兒當自強》係邊個教嘅呢？（電視截圖）