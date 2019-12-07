【入住請敲門4】林婷探靈撞邪嚇到喊　莫竣名：佢今次癲過跳掣

ViuTV靈異探險節目《入住請敲門》成功製造不少話題，拍到第三季，除兩位開國功臣── 莫竣名（MCM）、林婷終於合體一齊探靈，並加入MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）以及Stanley（邱士縉）。 經歷過第一、二季嘅「訓練」，以為林婷已經無有怕，甚至連素有沙膽哥之稱嘅莫竣名都不禁要講聲「佩服」，但林婷就話今次終於初嘗「connected」感覺，仲因而嚇到眼泛淚光（佢堅持唔係喊）。

觀眾最期待的合體，終於喺《入住請敲門IV》出現。(葉志明攝)

《入住請敲門》再次添食，過往分開拍攝嘅莫竣名同林婷終於合體，二人在出發前都特別興奮，林婷笑言終於可以看看莫竣名是否如此大膽，而莫竣名就話：「佢今次仲誇張過大馬嗰次，好似跳咗掣咁。好多都市傳說佢都自己玩曬，喺旁邊見到佢嚇親我都好開心……」林婷首站去到台灣桃園荒廢旅館，為挑戰「一個人的捉迷藏」都市傳說時，獨自留在伸手不見五指嘅房間，她笑言當時只能夠唱歌、同自己講嘢消耗時間，但就在拍攝前夕，突然吹起一陣大風，在場食花生嘅莫竣名亦親自見證：「啲房門suppose鎖死咗，但嗰陣風令房門閂咗，好大咁啪一聲，佢叫好到大聲，我當下係笑咗，但最好笑係佢仲肯繼續拍，一定係上咗身啦。」

林婷喺日本終於感受到靈體，嚇到癲咗。

由於今次主持人數增多，所以玩起都市傳說時都特別「熱鬧」，莫竣名、林婷、與Stanley在台灣入住靠近殯儀館的酒店，由於曾有住客在酒店遇上難以解釋的現象，為此，幾位主持進行「紙牌仙」。莫竣名表示一開始，自己所抽到的牌均為「不肯定」，直到林婷出手……「我問有無打擾佢哋，結果張牌係yes，再問佢哋可唔可以比我哋走時，抽到張牌係no，真係手都震。我哋第一個反應係要道歉、灑鹽 、燒牌去結束呢個遊戲。嗰次係唯一我覺得connect到，師傅話暗房本身兩位小朋友，自己嗰晚都瞓得好差。」

由於今次林婷實在太多驚險嘢，令莫竣名食花生指數劇增。（葉志明攝）

由台灣直飛日本後，林婷由於感到頭重重，於是大膽問師傅「有無嘢跟住」，眼見師傅答得十分婉轉，深知出事。「佢死都唔講跟邊個，我就話佢知我頭好重，但又唔係感冒，佢先講話我有啲邪氣喺身，然後燒咗三杯符水俾我飲，飲完之後我又真係精神返。」飲符水只係驅走邪氣，但不代表無事發生。因為去到京都之後，林婷玩與莫竣名、Anson Lo在溫泉酒店地庫宴會廳「巡邏」時，耳邊突然傳來一把帶有警告意味的男性聲音。「我真係呆咗，即刻問Anson聽唔聽到，但佢嘅反應話我知得我一個聽到。自己冷靜咗幾分鐘之後，先夠膽同佢哋講發生咩事，今次係好實在咁聽到。」

喺台灣荒廢旅館巡樓時，莫竣名都有遇到令佢爆粗兼即時調頭走人嘅場面。但到底當時見到啲咩，佢就大賣關子，叫大家留意節目。（葉志明攝）

經歷過三季嘅拍攝，莫竣名繼續「見／聽唔到任何奇怪嘢」，反觀林婷喺台灣connected後，開始知道是什麼一回事，她說：「可能以前唔知係呢種感覺，但今次拍完返香港去到某啲位，就知咩事。有次去將軍澳一個辦公室，一入去陣味同喺日本／台灣靈異點啲味一樣，同行朋友都feel到話有嘢，估唔到自己竟然會有呢個功能。」呢種開竅，到底係好事定壞事？