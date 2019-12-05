【回顧2019】爆笑娛聞不絕　梁競徽郭富城離奇捲入「反修例」風波

2019年對香港人而言是漫長而痛苦的一年，無論社會還是演藝界也是風波不斷，不過在沉重的氣氛下，仍會出現不少引人一笑的娛樂新聞，稍為舒緩一下香港人緊繃的情緒。《香港01》為大家回顧過去一年回心微笑的娛樂新聞。

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梁競徽被指參與「反修例」遊行

今年6月起，坊間因反對修訂《逃犯條例》而展開一連串示威行動，不少藝人為免得罪市民或內地政府，均選擇避談「反修例」話題，不過有多名網民聲稱目撃梁競徽（原名梁烈唯）參與由民間人權陣線舉行的6月9日「反修例」大遊行，更有大批網民在梁競徽的社交平台留言，感謝他勇於發聲，亦有內地網民直言對梁競徽非常失望。梁競徽事後多次強烈否認曾參與遊行，又多次讚好和轉發內地官方媒體《人民日報》的愛國文章和帖文，有意與「反修例」遊行劃清界線。

網民聲稱目撃梁競徽參與由民間人權陣線舉行的6月9日「反修例」大遊行。（連登討論區）

梁競徽事後多次強烈否認曾參與遊行。（微博）

唯唯點樣「參與」「反修例」？

郭富城開林寶堅尼買尿片

9月8日，有網民於遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，之後遊行至美國駐港總領事館，雖然主辦遊行的網民於下午4時半宣布集會及遊行已結束，不過仍有示威者在不同地區堵路，引來不少傳媒採訪。當日晚上7時半，有傳媒發現郭富城駕駛林寶堅尼現身銅鑼灣，他解釋是為了購買愛女的尿布，不過被傳媒和市民重重包圍下，郭富城面露無奈之色，未幾即駛離現場。

9月8日，郭富城駕駛林寶堅尼現身銅鑼灣，隨即成為全場焦點。（資料圖片）

不少記者和示威者包圍郭富城車輛拍照，令當事人十分無奈。（資料圖片）

郭富城工作近照

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黃心美Unfollow黃心穎IG

4月中，黃心穎和許志安被爆在的士親熱，轟動全香港。網民除了關注兩人各自的另一半馬國明和鄭秀文，又意外發現黃心穎的胞姊黃心美竟在同月17日晚上8時許，在Instagram取消關注妹妹，被外界推測黃心美是否難忍黃心穎所作所為。不過，當晚9時多，黃心美又重新關注黃心穎，令人費解。雖然黃心美沒有解釋「彈出彈入」的原因，但她至今仍不時開腔為胞妹護航，兩人感情似乎未有受「安心事件」影響，今次Unfollow事件也算是小事一樁。

眾所周知，黃心美和黃心穎是親姊妹。（資料圖片）

黃心美竟在4月中晚上8時許，在Instagram取消關注妹妹。（IG圖片）

當晚9時多，黃心美又重新關注黃心穎，令人費解。（IG圖片）

黃心美與黃心穎日常照片

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日本私生飯整容變美女 連環與偶像發生關係

今年9月，Johnny's事務所旗下組合HiHi Jets成員，16歲的作間龍斗和18歲的橋本涼被爆出床照，而照片中的女主角nemui更是「大有來頭」：原來nemui本來是HiHi Jets的私生飯，本來樣貌平平無奇，所以被HiHi Jets無視，nemui傷心之下決定整容，外貌不只變得出眾，還被形容與NMB48成員白間美瑠有幾分相似，因而成功吸引作間龍斗和橋本涼注意。兩人分別與nemui約會，更與nemui發生關係，事後nemui將床照公諸於世。

HiHi Jets成員作間龍斗和橋本涼被爆出床照，所屬公司Johnny's事務所隨即暫停兩人手上工作。（網上圖片）

網民未有批評nemui所為，反而認為nemui的事例「好勵志呀」，認為她親身示範粉絲和偶像有發展機會。至於作間龍斗和橋本涼則被所屬公司Johnny's事務所停工處分。