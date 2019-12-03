2019年娛樂話題何其多　勝利醜聞「殺傷力」勁過許志安黃心穎偷食

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2019年實在是多事之秋，不只香港社會動蕩不安，亞洲娛樂圈同樣頻頻爆出大新聞。對香港人而言，最印象深刻的娛樂新聞必定是4月中，許志安與黃心穎被踢爆有染，黃心穎從此避走他方，而許志安亦舉行記者會致歉，又稱「自己做咗一件不被原諒嘅事」。不過，在觀眾眼中，「不被原諒」的圈中人可能不只許志安一個，《香港01》為各位細數今年最轟動娛樂圈的藝人。

今年最轟動娛樂新聞必定是「安心事件」。（IG/@jacquelinebwong）

許志安與黃心穎

許志安和鄭秀文曾被黃子華封為「香港最後一個童話」，一直被外界認為兩人恩愛如昔。然而4月16日，《蘋果日報》發放全長16分鐘、許志安和黃心穎在的士車廂內親熱片段，全城嘩然，許志安和黃心穎隨即成為眾矢之的，而鄭秀文，還有黃心穎當時的男友馬國明亦成為網民焦點。

當日傍晚，許志安假香港富豪酒店舉行記者會，公開向家人、鄭秀文的家人、朋友和愛錫他的人致歉，同時暫停手上工作。許志安又指當時是酒後犯錯，「起咗色心」，對自己所作所為非常後悔，更形容自己「嗰一刻係冇咗靈魂，我係一個壞咗嘅人」，即時成為年度金句。事後太太鄭秀文選擇原諒男方，在鄭秀文的演唱會上，許志安低調現身支持，又有人目撃兩人同遊英倫，或許他們感情如Sammi所言「婚姻中走進更深處」。

爆出「安心事件」當日傍晚，許志安舉行記者會公開致歉，同時暫停手上工作，更形容自己「嗰一刻係冇咗靈魂，我係一個壞咗嘅人」。（資料圖片）

回顧許志安記者會的現場圖片：

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至於黃心穎自爆出醜聞後，一直沒有公開露面，只透過IG致歉，又明言「不知道怎樣去面對馬明」，有傳聞指黃心穎遠走美國深造，同時改名「Rachel」轉行做地產經紀。今次風波導致她主演的《法證先鋒IV》需要重拍，《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》和《牛下女高音》險變倉底貨，直至10月初，《牛下女高音》以台慶劇之姿重見天日，黃心穎三度發IG宣傳劇集，同時感謝劇組的體諒。不過，馬國明7月接受傳媒訪問時，表明與黃心穎「由始至終，我哋都係朋友」，兩人戀情就此劃上句號。

黃心穎自爆出醜聞後，一直沒有公開露面，只透過IG致歉。（IG/@jacquelinebwong）

有傳聞指黃心穎遠走美國深造，同時改名「Rachel」轉行做地產經紀。（IG/@jacquelinebwong）

馬國明7月接受傳媒訪問時，表明與黃心穎「由始至終，我哋都係朋友」，兩人戀情就此劃上句號。（IG/@jacquelinebwong）

勝利

今年1月，韓國MBC《News Desk》報道，BIGBANG前成員勝利投資的夜店Burning Sun去年發生集體暴力事件，Burning Sun董事張某向一名女子落藥和企圖拖走對方，被29歲客人金某目擊和阻止，保安人員於是將金某拉出夜店，向金某拳打腳踢。警方到場與Burning Sun負責人交涉，卻將受害者金某拘捕，Burning Sun被質疑與警方勾結。

勝利投資的夜店Burning Sun去年發生集體暴力事件，沒想到之後爆出一連串風波。（視覺中國）

事件在韓國造成強烈反彈，而當地傳媒「Dispatch」自2月起多次公開勝利與朋友、生意伙伴等人的Kakao Talk對話紀錄，疑似提及巴結警察總長、賭錢、提供性招待等字句，警方因此將勝利列為疑犯。3月11日，勝利在個人Instagram上宣布退出演藝圈，意味着離開BIGBANG和YG娛樂，不過勝利多次否認控罪，強調Kakao Talk對話「只是朋友間的吹牛」。5月14日，首爾中央地方法院以貪污的指控仍存在爭議為由，駁回警方的拘捕令。

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「Dispatch」自2月起多次公開勝利與朋友、生意伙伴等人的Kakao Talk對話紀錄，疑似提及巴結警察總長、賭錢、提供性招待等字句。（視覺中國）

5月14日，首爾中央地方法院以貪污的指控仍存在爭議為由，駁回警方的拘捕令，勝利當庭釋放。（視覺中國）

回顧勝利接受調查相片

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正當外界以為勝利醜聞告一段落之際，8月初「Dispatch」再度爆料，指勝利與YG娛樂創辦人梁鉉錫涉嫌於2017年四度進入美國拉斯維加斯美高梅酒店賭場VIP室，並透過非法外匯籌集賭博資金。勝利曾於3月否認海外賭博指控，最終於8月底改口承認有關控罪，惟否認非法外匯籌集賭博資金控罪。案件目前仍在審理中。

，8月初「Dispatch」再度爆料，指勝利與YG娛樂創辦人梁鉉錫涉嫌海外賭博，並透過非法外匯籌集賭博資金。（視覺中國）

鄭俊英與崔鍾訓

如果勝利醜聞是娛樂圈的大炸彈，那麼鄭俊英性醜聞必定是一顆核彈。3月初，韓國網媒「Dispatch」收到房姓律師提供的鄭俊英之對話內容，揭發鄭俊英在一個群組分享多條性愛影片和相片，群組成員包括勝利、FTIsland前成員崔鍾訓、CNBLUE前成員李宗泫、Roy Kim、Eddy Kim、少女時代成員Yuri的胞兄權某等，之後更陸續有女性指證曾被鄭俊英、崔鍾訓、權某等5人輪姦，並在毫無意識情況下拍攝非法影片。

3月初，鄭俊英被踢爆在一個群組分享多條性愛影片和相片，因而與好友勝利一同受韓國人強烈批評。（視覺中國）

3月12日，鄭俊英從美國返抵韓國接受調查，當時吸引大批傳媒採訪，混亂中被人拉扯頭髮。（視覺中國）

鄭俊英和崔鍾訓在3月先後宣佈退出娛樂圈，並於11月29日一審判決中，分別被判監6年和5年，權某則被判監4年。Roy Kim和Eddy Kim則因散播非法拍攝影片，案件已移送至檢察機關審理；至於勝利和李宗泫雖然承認收到鄭俊英所發的影片，不過沒有向他人傳播，截稿前未有被落案起訴；除此之外，HIGHLIGHT前成員龍俊亨不是群組成員，但承認曾收到鄭俊英所發的影片，因而宣布退出HIGHLIGHT。

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崔鍾訓不只是鄭俊英散播性愛影片群組成員之一，還有女性指證曾被崔鍾訓、鄭俊英等人輪姦。（視覺中國）

11月29日一審判決中，鄭俊英和崔鍾訓分別被判監6年和5年。（視覺中國）

鄭俊英、崔鍾訓首次接受警方調查新聞圖

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張致恆

7月25日，張致恆（Steven）宣布榮升人父，然而，他的另一半竟不是相戀多年的女友梁皓恩（April），而是粉絲雯雯，令April晴天霹靂，在Steven的IG留言，大爆男方數天前才發短訊示愛，又指責Steven逃避問題，沒想到另一名女子Moon也留言稱Steven數天前發短訊表達愛意，更稱有另外兩名女子受害，可見Steven「一腳踏五船」。

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7月25日，張致恆宣布榮升人父，但相戀多年的女友梁皓恩卻在IG留言，力斥對方一腳踏兩船，之後Steven更被發現同時與多名女性拍拖。（IG/@stevencheung）

Steven不只名譽掃地，還失去登上紅館機會，事後他透過IG，向拍檔Kenny、同事和一眾受害人致歉。（IG/@stevencheung）

連環爆出醜聞後，Steven過往的情史一一浮面，而他的內地粉絲後援會亦宣布解散，還斷言「後會無期」，原定於9月舉行的Boyz紅館演唱會則踢走Steven，改成關智斌（Kenny）個人演唱會。Steven其後三度在IG發文道歉，直言「即使對每位被傷害的人道歉，亦不會得到原諒」，又稱曾欺騙雯雯，自己早已與April分手，更強調雯雯未有用小朋友威脅自己，Steven和雯雯最終於9月結婚。現時Steven幾乎絕跡幕前，有傳Steven要到酒店「炒散」維生，不過他在IG不時分享與雯雯和愛兒的生活照，一家三口似乎樂也融融。

Steven和雯雯於9月結婚，在IG不時分享與雯雯和愛兒的生活照，一家三口似乎樂也融融。（IG/@stevencheung）

Steven大曬一家三口生活照