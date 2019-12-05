Pirelli 2020年曆邀9位女星演繹朱麗葉　李宇春為唯一東方面孔

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意大利輪胎公司Pirelli由1964年開始，每年都會邀請全球的紅星、超模以及著名攝影師拍攝年曆，通過藝術來展現女性魅力。

意大利時間3日晚，2020年的Pirelli Calendar在Verona揭幕，今次的月曆以「LOOKING FOR JULIET」為主題，由意大利攝影大師Paolo Roversi親自掌鏡，透過愛、勇氣、溫柔、純真無邪，去發現千面的朱麗葉。

意大利攝影大師Paolo Roversi。（Marianna Sanvito攝）

2020年的年曆邀請了9位來自不同國家和文化背景的演員和歌手做主人公，包括英國演員嘉莉兒佛伊（Claire Foy）、Mia Goth、愛瑪屈臣（Emma Watson），美國演員Indya Moore、Yara Shahidi、姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），西班牙歌手Rosalía，還有唯一一位東方面孔李宇春，9位不同領域的女性，以自己的情感、個性去演繹不同靈魂特質的「朱麗葉」。

李宇春是2020年年曆的唯一一張東方面孔。（微博@李宇春）

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是次的Pirelli Calendar首次嘗試將攝影與電影相結合，具有獨特的歌劇劇本風格，攝影師Paolo Roversi化身片中的導演，通過試鏡尋找朱麗葉的理想人選，今年5月在朱麗葉的故鄉Verona和攝影師居住了40年的巴黎完成拍攝，年曆共132頁，還包含了《羅密歐與朱麗葉》歌劇的節選，以及以年曆主角和Verona為主題的彩色、黑白照片。

點擊下圖睇其餘八位女星演繹的「朱麗葉」：