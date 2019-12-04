Tumblr公布2019年全球電視劇Top 50　爛尾《權力遊戲》僅列第3位

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臨近年尾，又到了總結的時候。日前，美國知名社交網站Tumblr公布了2019年全球電視劇熱度排名前50，當中有一套內地劇集亦榜上有名。

該排名根據Tumblr Fandometrics的數據，整理出使用頻率最高的標籤列表，包括創建了多少飽含標籤的帖、標籤被檢索了多少次、使用這個標籤的帖被轉發了多少次、一個貼有這個標籤的帖子被讚了多少次，最後進行綜合排名。

在這Top 50中，劇集《SKAM》8國版本包括美國、比利時（《wtFOCK》）、荷蘭、挪威、西班牙、意大利、法國、德國（《Duck》）都登上榜單，分別排在第30、25、21、18、12、7、4、2位。

《SKAM》美國版排在所有版本中的最後一位。（IMDb）

大熱美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）則位列第3，較去年提升了9位。該劇於2011年播出第一季，陪伴觀眾走過8年，在今年完結。

劇集於今年5月播出最終季。（IMDb）

排名第1的是由Amazon和BBC製作的奇幻英劇《好預兆》《Good Omens》，劇集以幽默風趣的方式來演繹天使與惡魔的故事。雖然播出之後評價極高，但因涉及宗教內容，更圍繞天使與惡魔聯手反基督，導致一個名為「Return to Order」的宗教團體集齊兩萬人聯署要求劇集下架，但竟搞錯對象向Netflix投訴，其後便撤回聯署。

可能正因如此，劇集的討論度頗高。

由Amazon和BBC製作的奇幻英劇《好預兆》奪得全球電視劇Top 50第1位！（IMDb）

首次上榜的《雨傘學院》（The Umbrella Academy）位列第5，去年排在第8位的《怪奇物語》（Stranger Things），今年則增至第6位。《狙魔人》（Supernatural）、《Andi Mack》、《the 100》分別排在第8、9、10位。

《怪奇物語》較去年排名有所增長。（IMDb）

值得一提的是，今次有中國電視劇首次入圍這個榜單，排在第36位，就是夏天熱播的古裝劇《陳情令》，由肖戰、王一博主演，該劇改編自墨香銅臭的小說《魔道祖師》，以五大家族為背景，講述了雲夢江氏故人之子魏無羨（肖戰飾）和姑蘇藍氏含光君藍忘機（王一博飾）重遇，攜手尋往年真相，守護百姓和平安樂的故事。劇集80%的角色都是男性，還包含「男男戀」，而一班觀眾也早已經抓住CP的曖昧焦點追劇。

王一博（左）、肖戰（右）因出演《陳情令》人氣急升。（微博@陳情令官微）

而在劇集播出之後，兩位主演迅速走紅，人氣急升，各類活動接到手軟，但凡有王一博、肖戰的地方，一定被圍得水洩不通。而正在投票中的「微博2019年度人氣劇集80強入圍名單」中，《陳情令》獲得520萬票，以領先第二名300萬票的絕對優勢獲得第一階段投票Top 1，受歡迎程度可見一斑！同時，肖戰和王一博還入圍了泰國頭條新聞年度風雲人物，無論劇集定演員的人氣，比起去年夏季紅透半邊天的《延禧攻略》都有過之而無不及。

《陳情令》的人氣以及影響力都非同凡響。（微博@陳情令官微）

另外，熱門劇集《嗜血嬌娃》（Killing Eve）、《河谷鎮》（Riverdale）、《Euphoria》、《性愛自修室》（Sex Education）、《黑鏡》（Black Mirror）、《The Walking Dead》等都在榜單中，當中《The Walking Dead》排名驟跌30位，位列第50，是所有劇集中跌得最多的一套。

雖然《The Walking Dead》已經拍到第10季，但人氣大不如前。（IMDb）