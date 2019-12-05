【多圖】鍾晴蘇可欣IG曬清涼靚相　不捨同夏天講Bye Bye

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

鍾晴（Karlie）一向熱愛水上運動，經常在IG Post水著靚相。（IG@karliechung）

踏入12月天氣明顯轉涼，相信有不少人都非常懷念陽光與海灘。一向熱愛水上運動的鍾晴（Karlie），今日（5日）就在IG Post出一張穿上滑水衣的照片，並寫道：「Bye summer, I’m going to miss you.」雖然Karlie穿上長袖滑水衣，但一雙長腿十分吸睛！Karlie平時最喜歡滑水，更經常在IG Post水著靚相大騷好身材，但如今正式入冬，未來數月都與水上運動無緣，難怪她大感不捨啦！

穿上長袖滑水衣的Karlie，一雙長腿十分吸睛！（IG@karliechung）

其實不止Karlie，TVB娛樂新聞台主持蘇可欣（Eunice）也Post了一張坐在泳池邊的靚相，寫道：「夏天再會。」相中的她以小背心上陣，小露事業線，不少網民都大讚她好靚女，更有人搞笑留言：「嘩......今日12度變咗32度⋯⋯HOT!!!」

蘇可欣（Eunice）在IG Post相同夏天講Bye Bye。（IG@eunice_shy）

點擊下圖睇更多靚相：