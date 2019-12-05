歐陽娜娜北京睇樓疑有意定居　網友串爆：高危職業挺賺錢啊？

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台灣女星歐陽娜娜憑藉出眾的音樂才華以及率真乖巧的性格圈粉無數，但常因言論而引起爭議。好似早前發表「我是中國人」的聲明，遭到台灣網友炮轟；而最近內地女星小宋佳因高以翔的猝逝發文稱演員是高危職業，歐陽娜娜轉發該微博後，又被網友狠批。

歐陽娜娜因轉發宋佳post遭網友炮轟。（微博截圖）

歐陽娜娜早兩日演繹Alexander Wang與麥當勞聯乘的菜籃手袋遭網友嘲諷：「別拿菜籃子了，高危行業，出事咋辦？」（微博@歐陽娜娜Nana）

儘管爭議不斷，但歐陽娜娜自從前往內地發展之後，影視、綜藝、時尚等資源不斷，是圈中當仁不讓的00後代表之一。今日（5日），有內地媒體影到歐陽娜娜在北京看房的畫面，猜測她有意定居北京。影片中的歐陽娜娜一身全黑裝束，與媽媽、助理一同前往朝陽區某售樓中心，大約2小時之後，歐陽娜娜與助理互換服飾，助理攜同媽媽迅速上車離開，但就不見歐陽娜娜。

歐陽娜娜攜同媽媽、助理一齊現身北京朝陽區某售樓中心睇樓，似乎有意定居北京。（微博@叫我老伯）

據悉，歐陽娜娜光顧的這個樓盤專門出售中式別墅，主打獨門獨院，於去年建造，屬於新樓盤，需要提前預約才可以看房。有網友在售樓網站查詢該盤的面積與價位，出售的別墅大多在150至200平方米（約1615呎至2153呎），每套平均售價約1000萬（約1107萬港元）以上，可見歐陽娜娜近年的收入頗豐。

有網友找出歐陽娜娜睇樓的樓盤。（微博@少女追劇日記）

而一班網友見此也紛紛串爆歐陽娜娜：「這麼高危（的職業），還能買房，羨慕」、「看房子這麼高危的事，怎麼可以娜娜親自來呢」、「好像沒幾個高危職業能輕鬆在北京買房哦」等，也有網友認為大家過於針對歐陽娜娜，「她在娛樂圈好幾年了，拿自己賺的錢買套房怎麼了」等，狠批酸民。

不少網友都在微博串爆歐陽娜娜。（微博截圖）