張曼玉肖像畫以天價成交　短短7年升值3倍！

現年55歲的畫家劉野是近年炙手可熱的中國當代藝術家，作品成交價屢創新高，作品拍賣總額高達億元，因而被稱為中國「最貴」當代畫家！日前，在北京保利2019秋季拍賣會中，劉野所創作的張曼玉肖像畫《M的肖像》在七年間升值三倍，以天價成交！

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劉野畢業於歐洲名列前茅的德國柏林藝術學院，他以獨特的圓形臉龐、卡通化的兒童造型繪畫風格在當代藝術界中刮起一陣清新的旋風。強烈的「童話」風格成為了劉野的重要標籤之一。首次舉辦的個人展覽《劉野Ⅰ》時，十多張大大小小的作品開展就被銷售一空。之後，他的作品拍賣成績屢創新高，曾創下4,000多萬港元的拍賣紀錄。

劉野的巨作《國際藍》成交價達2,596萬港元。（Sotheby's圖片）

即使近年面對經濟下滑，藝術市場受到影響，但一點也不影響劉野《M的肖像》，更以人民幣839.5萬元（含佣金）成交。該幅畫作由劉野於2007年創作，次年在北京、上海等地美術館展覽時，張曼玉亦曾前往觀摩。而幅畫作於2012年香港保利首次上拍時以人民幣278萬元成交，時隔七年價格升值三倍。

張曼玉亦曾親身欣賞該幅作品！（圖片來源：視覺中國）

張曼玉代表了當代女性的理想形象！（圖片來源：北京保利官網）

而北京保利2019秋季拍賣會亦介紹道：「在《M的肖像》中，劉野選擇以大眾媒體傳播的相片作為範本，以童話人物的方式來呈現張曼玉。用極其細膩的筆觸描繪了青藍色的純淨背景，童趣般的娃娃臉，大大的腦門，捲曲的頭髮，清秀的眉目與櫻桃般的嘴唇。人物以半身像佔據了畫面的主體，明暗的強烈對比，柔和而又古典的膚色光彩，展現了一種與維米爾相似的靜謐與深意。畫中的張曼玉既憂傷又堅定，既成熟又甜美，如此矛盾的氣質衝撞使畫面擁有更為深刻的哲學含義。」

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