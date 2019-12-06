烏克蘭小姐奪冠卻被主辦褫奪名銜　有腦靚女告「世界小姐」歧視

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「世界小姐大賽」是全球四大選美活動之一，日前，一名來自烏克蘭的模特兒兼選美冠軍Veronika Didusenko在倫敦起訴「世界小姐」主辦方，稱這項選美賽事的要求違反相關法律規定。

事緣2018年，Veronika Didusenko奪得「烏克蘭小姐」（Miss Ukraine）的桂冠，但4日之後，Veronika被主辦方收回頭銜，要求她歸還30000烏克蘭格里夫納（約98900港元），並且取消其代表烏克蘭參加「世界小姐」選美比賽的資格，原因是她離過婚，且育有一位5歲的兒子，而這兩項選美賽事明文規定，已婚或已育女性不得參賽或保有冠軍稱號。

Veronika Didusenko於去年奪得「烏克蘭小姐」的桂冠。（Instagram@veronika_didusenko）

Veronika在接受英國BBC訪問時表示：「我覺得很丟臉，很受侮辱，因為這個規則有歧視性質。」她說當時知道自己不符合參賽規定，是在賽事組織者勸說下才報名參加「烏克蘭小姐」，當天填寫申請表格時，才發現有這些規定。Veronika坦承自己勾選了「沒有孩子」的選項，否則無法提交申請表，亦沒有辦法參賽。

對於起訴選美大賽主辦方，Veronika稱自己並非想奪回后冠與獎金，而是大會的這項規則違反了英國2010年通過的《平等法》（Equality Act 2010），她只是希望該組織能更新選美比賽對女性不公平、歧視女性的「過時」規則。

「世界小姐」選美比賽1951年於英國創辦，創立以來一直禁止已婚或已育女性參賽。

Veronika同時在社交媒體發起主題為「有權做母親」的請願活動。（Instagram@veronika_didusenko）

在12月4號，「烏克蘭小姐」委員會的負責人Yuri Ageiev在一份郵件中聲明，Veronika已經同意了這些規則。他指出，獲勝者緊張忙碌的日程安排不適合有孩子的女性，因為「這可能會對一個正在成長中的小孩造成負面影響，他會失去母愛。」而世界小姐在聲明中表示，這些規則的設定目標是為了找一名獲勝者，「她要是自由的，時常會接到臨時通知去全球各地支援病人或弱勢群體，這可能是一個很長的周期，且經常會去一些遭受自然災害的地區。」

Veronika在18歲時便發現自己有了身孕。（Instagram@veronika_didusenko）

出生於1995年的Veronika身高1.75cm，與澳洲超模Miranda Kerr以及瑞典超模Elsa Hosk有幾分相似，樣貌、氣質俱佳，還是力學數學專業的學士。Verinika 18歲時便開始了模特兒生涯，在剛剛開始的頭五年，她奔波於巴黎、米蘭以及倫敦，與不少國際品牌包括Maison Margiela、Escada、John Galliano等。另外，Veronika還成立了一個名為「Young Einsteins」的慈善項目，旨為在數學與自然科學方面有天賦的孤兒提供特別課程，進一步培養他們的能力，為進入大學做準備。

Veronika（中）不笑時有Elsa Hosk（右）的冷艷美，笑起來又有些Miranda Kerr（左）的甜美。（Instagram@mirandakerr/veronika_didusenko/hoskelsa）

Veronika真心靚女，點擊下圖仔細端詳：